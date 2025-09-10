Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Orfeón Donostiarra, en un concierto ofrecido este año en la Basílica de Santa María en Donostia. DV

El Orfeón Donostiarra actúa el sábado en Arantzazu en el marco del festival solidario RenHacer

La agrupación interpretará el Requiem de Verdi junto a la Orquesta Sinfónica de Bilbao y los solistas Miren Urbieta-Vega, María José Montiel, Jonathan Tetelman y George Andguladze

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 12:48

El Orfeón Donostiarra interpretará el Requiem de Verdi este sábado en Arantzazu en el marco del festival solidario RenHacer, cuyo objetivo es recaudar fondos para ... impulsar ensayos clínicos y facilitar terapias génicas dirigidas a niños que padecen enfermedades ultra-raras. La cita será a las 19.00 horas en el Santuario.

