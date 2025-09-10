El Orfeón Donostiarra actúa el sábado en Arantzazu en el marco del festival solidario RenHacer

El Orfeón Donostiarra interpretará el Requiem de Verdi este sábado en Arantzazu en el marco del festival solidario RenHacer, cuyo objetivo es recaudar fondos para ... impulsar ensayos clínicos y facilitar terapias génicas dirigidas a niños que padecen enfermedades ultra-raras. La cita será a las 19.00 horas en el Santuario.

Bajo la dirección del maestro Ramón Tebar, junto al Orfeón actuarán la Orquesta Sinfónica de Bilbao (BOS) y un elenco internacional de solistas de primer nivel, como la soprano Miren Urbieta-Vega, la mezzosoprano María José Montiel, el tenor Jonathan Tetelman y el bajo George Andguladze.

La IV edición del Festival RenHacer se celebrará del 11 al 14 de septiembre, con el Requiem de Verdi como obra central de los tres conciertos programados. El primero tendrá lugar este jueves en el Rioja Forum en Logroño. El segundo será el que acogerá el Santuario de Arantzazu el sábado, y el domingo será la último en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Las entradas se pueden adquirir en la página web www.fundacioncolumbus.org.

No es la primera ocasión en la que el Orfeón Donostiarra participa en en este certamen: en 2023 interpretó la 2ª Sinfonía de Gustav Mahler en el Kursaal y en Arantzazu junto con la Euskadiko Orkestra, bajo la dirección de Ramón Tebar. En abril de 2024, ofreció un concierto junto con el organista Juan de la Rubia en la Basílica de Santa María del Coro de Donostia bajo la dirección de Sainz Alfaro.

El Festival RenHacer es una cita organizada por la Fundación Columbus, cuyo objetivo principal es facilitar el acceso a las terapias más avanzadas y efectivas a niñas y niños con cáncer o enfermedades raras, para mejorar su esperanza y calidad de vida. En su cuarta edición, el certamen recaudará fondos para la Asociación CTNNB1, colaboradora de la CTNNB1 Foundation, para dar inicio al primer ensayo clínico de la mutación genética CTNNB1, que genera un trastorno del neurodesarrollo y que afecta actualmente a cinco niñas y niños en el País Vasco y a treinta y cinco en todo el Estado.

La organización también ha dispuesto una fila 0 para recaudar fondos.