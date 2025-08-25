Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Ángel Luis Quintana actúa en la sede del Orfeón Donostiarra este lunes, a las 18.00 horas.
Angel Luis Quintana | Violonchelista

«Ofrecemos un concierto hecho para dejarse llevar»

El músico canario, solista de la Orquesta Nacional de España y reconocido docente, cierra este lunes junto con el pianista Miguel Ángel Castro el ciclo de música de cámara

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:03

La música de Ravel, Debussy y Poulenc servirá de carta de presentación en Donostia del dúo de violonchelo y piano formado por Angel Luis Quintana ... y Miguel Angel Castro y de despedida del ciclo de música de cámara, que cambia de escenario y horario: pasa de San Telmo a la sede del Orféon Donostiarra y se adelanta a las 18.00 horas.

