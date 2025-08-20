Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Benicassimgo FIB jaialdiaren ikuspegi orokorra. EFE

OCUk aire zabaleko zortzi musika jaialdi salatu ditu praktika txarrengatik

Identifikatutakoen artean daude cashless eskumuturrekoan geratzen den saldoa berreskuratzeko tasa kobratzea, jaialdira irteteagatik eta sartzeagatik kobratzea edo arrazoi meteorologikoengatik edo kartela aldatzeagatik ordaindutakoaren itzultzea ez onartzea

J. A.

Asteazkena, 20 abuztua 2025, 13:57

Aire zabaleko zortzi musika jaialdi, besteak beste, Bella Festival, Boombastic Costa del Sol, FIB, Movida Sound eta Reggaetón Millennial Fes, salatu ditu OCUk praktika txarrengatik eta, lehen aurreikuspenen arabera 400.000 laguni baino gehiagori eragin diezaiekete identifikatutako abusuek. Hauen artean dira cashless eskumuturrekoan geratzen den saldoa berreskuratu ahal izateko tasa bat kobratzea, jaialdira irteteagatik eta sartzeagatik kobratzea edo arrazoi meteorologikoengatik edo kartela aldatzeagatik ordaindutakoaren itzultzea ez onartzea. Era berean, bertaratuen oinarrizko eskubideei buruzko araudi homogeneo bat eskatu dio Kontsumo Ministerioari, jardunbide txarren kasuan konpentsazio automatikoak ezartzeko.

Degusta Fest (Granada), Icónica Fest (Sevilla), Bella Festival (Marbella), Boombastic Costa del Sol (Malaga), FIB (Benicàssim), Movida Sound (Barbate), Dreambeach (Almeria) eta Reggaetón Millennial Fest (Alacant) jaialdietan ikusitakoaren ostean egin du salaketa OCUk. Izan ere, gaur-gaurkoz, Asturiasen kasuan izan ezik, legeria autonomikoa permisiboa da, eta normalean aire zabaleko musika-jaialdien sustatzaileen interesen aldekoa.

Identifikatutakoen artean honakoak dira: cashless eskumuturrekoan geratzen den saldoa berreskuratu ahal izateko 2 eta 3 euro arteko komisioa kobratzea, jaialdira irteten eta berriro sartzeak 35 eurorainoko kostua izatea, arrazoi klimatologikoengatik edo kartela aldatzeagatik sarrera ez itzultzea edota elikagaiekin eta edariekin sartzeko debekatzea. «Hainbat autonomiatako araudian jasota badago ere, gehiegizkoa dela uste dugu, jaialdiaren jarduera nagusia artistikoa eta musikala delako, eta ez elikadurakoa».

Hala, erreklamazio-orria eskatzera animatu ditu kaltetuak eta establezimenduak ez badu udaltzaingoari abisatzera deitu du.

