Cientos de personas se congregaron este sábado en el Anfiteatro de Miramon para asistir a la segunda jornada del Dantz Festival.

Cientos de personas se congregaron este sábado en el Anfiteatro de Miramon para asistir a la segunda jornada del Dantz Festival. IÑIGO ROYO

Octave One y Kink lideran el viaje sonoro del Dantz Festival en su clausura

La mezcla de tradición y vanguardia del evento une generaciones en una experiencia sonora única que dejó huella profunda en el público

Pablo de León

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

La jornada del sábado en el Anfiteatro de Miramon quedará grabada en la memoria de los asistentes al Dantz Festival. La cita, que reunió ... dos enfoques distintos de la música electrónica, se convirtió en una experiencia única gracias a Octave One y Kink. El evento, patrocinado por el Diario Vasco, congregó a cerca de dos mil asistentes, consolidándose en la escena de festivales electrónicos. En su clausura, el festival apostó por una mezcla de veteranía y riesgo, espectáculo y búsqueda, superando todas las expectativas.

