Oasis y su colosal gira de reconciliación

Es lo primero que te dice cualquiera: «No acaban la gira». «Es mejor ir a los primeros conciertos por si acaso». «A ver cuánto tardan ... estos dos en pelearse». Los Gallagher son músicos, pero también un 'meme' de internet por sus infinitas disputas públicas. Pero ya quedan pocas horas para tocar el primer acorde de la reconcialiación en la ciudad galesa de Cardiff.

En agosto del año pasado lanzaron su anuncio: 14 conciertos únicos y exclusivos. Según el triunfalista vídeo promocional, los hermanos se habían dado cuenta de que las emociones que lograron transmitirle al público son más importante que cualquier diferencia interna. Tanto que de 14 conciertos se pasó a 17 y después a los actuales 41, todos en 2025 y ninguno en España. Un diario británico calculó que los primeros 14 conciertos podían generar para cada hermano 50 millones de libras de beneficio solo con las entradas. Ahora son casi el triple de fechas, y a la ganancia habría que añadirle las consumiciones y una avalancha de merchandising a la que marcas como Adidas se han sumado proyectando líneas de ropa con el icónico logo del grupo.

La clave para comprender el éxito de esta gira es el componente generacional: aunque Oasis se separase en 2009, el recuerdo de su verdadera gloria está fijado para millones de personas a mediados de los noventa en Manchester.

The Rain fue el primer nombre, escogido por Paul Arthurs, Tony McCarroll y Paul McGuigan, que estaban muy poco satisfechos con el cantante que tenían en la época. Se cruzó Liam Gallagher en su camino, tipo conflictivo que había pasado gran parte de su adolescencia odiando la música, y entró en la banda con una primera decisión empresarial importante. Nada de The Rain: iban a llamarse Oasis.

Peleas y amenazas

Liam compartía habitación con Noel, melómano, guitarrista, y objetivo de los malos tratos de su padre. Poco tiempo después le pidieron que entrara en la banda: fue la segunda decisión clave, porque es Noel quien acabaría componiendo casi todos los grandes éxitos.

'Definitely Maybe' en 1994 y '(What's the Story) Morning Glory' al año siguiente son los dos discos que dejarían para el recuerdo masivo. Tras los éxitos llegarían las crisis y las peleas, y en 2009 Noel disolvió la banda tras más amenazas de Liam a su familia. Después, quince años de rivalidad, de proyectos en solitario y de tuits incendiarios para mantener viva la llama del célebre mal humor Gallagher. Hasta hoy.