La nostalgia de Amaia Montero y el dardo a Cayetana Guillén Cuervo: «Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca…»

Amaia Montero se ha puesto nostálgica. Todo comenzó con una imagen publicada en Instagram: Amaia Montero y Gonzalo Miró navegando juntos, sonriendo como si el tiempo no hubiera pasado. Pero fue el texto que acompañaba la fotografía lo que encendió las alarmas: «Qué suerte tengo de tenerte como amigo… Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca… Gracias, Gonzalo Miró. Te quiero». Para muchos, no era solo una declaración de cariño, sino una indirecta muy clara tras lo que había ocurrido días antes con Cayetana Guillén Cuervo.

La actriz, amiga cercana de la cantante, desveló sin querer durante un photocall en abril lo que hasta ese momento había sido un secreto cuidadosamente guardado: el regreso de Montero a La Oreja de Van Gogh. Fue durante la gala de los premios Talía 2025, cuando un periodista le preguntó por la vuelta de la artista al grupo. Guillén Cuervo, pensando que ya era de conocimiento público, confirmó la noticia con naturalidad, revelando incluso que Amaia Montero le había pedido que no dijera nada «por su ahijado Leo».

La amistad entre Amaia Montero y Cayetana Guillén Cuervo

El revuelo no se hizo esperar. La indiscreción de la actriz obligó a emitir un comunicado público pidiendo disculpas. Y aunque no hubo una respuesta oficial por parte de Amaia, su reacción fue clara: dejó de seguir a Cayetana en redes sociales. Según fuentes cercanas, la artista no recibió bien la filtración, y la relación entre ambas podría haberse resentido seriamente.

En medio de este torbellino, Gonzalo Miró fue consultado en Espejo Público sobre la posibilidad de vivir una situación similar. Su respuesta fue tajante: eso nunca ocurriría. Aseguró que mantiene una amistad sólida con Montero y que nunca ha revelado nada que ella no quisiera que se supiera. Un respaldo que muchos interpretaron como un gesto de lealtad que contrasta con el error de Guillén Cuervo.