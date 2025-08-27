La noche en la que El Dúo Dinámico actúo en el Tenis

El pop español ha vivido este martes una jornada trágica al conocer el fallecimiento de Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico. El ... músico catalán ha fallecido a los 88 años en el Hospital Anderson de Madrid a causa de un cáncer. Deja tras de sí más de 1.200 canciones que compuso y cantó junto a su otra mitad, Ramón Arcusa, éxitos como 'Resistiré', 'Quince años tiene mi amor' o 'Quisiera ser'. Con más de 65 años en activo, el Dúo Dinámico se erige como uno de los grupos intergeneracionales por excelencia, juntando en sus conciertos a aquellos jóvenes de los setenta, a sus hijos y a sus nietos. No obstante, fueron sólo los jóvenes donostiarras de los sesenta los que pudieron disfrutar de la buena música de Manuel y Ramón en San Sebastián.

El único concierto que dio el Dúo en la ciudad fue hace más de 50 años. El 5 de agosto de 1968 se celebrabá la 'Gala de debutantes' en el Tenis donostiarra. Por esta razón se congregaron en San Sebastián todas las jóvenes de clase alta tanto donostiarras como de familias veraneantes, dispuestas a presentarse en sociedad de la mano de la buena música. Aquel año, la expectación era mayor, pues iba a actuar en la gala el mismísimo Dúo Dinámico.

El DV del día 4 adelantaba el acontecimiento: «Animadísima promete estar la VIII Gala de Debutantes que tendrá lugar mañana, lunes, día 5, en el Real Club de Tenis, en la que lucirán sus primera galas femeninas ocho bellas señoritas de las sociedades local y veraneante. Intervendrán en esta gala los renombrados Manolo y Ramón, componentes de 'El Dúo Dinámico' y autores de la canción 'La, la, la', ganadora del Gran Premio Eurovisión 1968».

Estaba todo preparado para que los artistas catalanes actuaran en el exterior, junto al mar, pero la lluvia obligó a trasladar la gala al interior del Tenis. Fue allí donde, a la una de la mañana, El Dúo Dinámico deslumbró con su música a los donostiarras. Al parecer, el furor fue generalizado, pues el DV del día 6 de agosto resumía el concierto de Manuel y Ramón como «un gran éxito, siendo muy felicitados por la numerosa asistencia».