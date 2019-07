Musikene presenta una obra que compila «toda la historia» de la música vasca Imagen de la presentación de este jueves. / Mikel Fraile Una decena de profesionales del centro musical ha participado en la creación del libro, que es la primera de este tipo que se publica en inglés NAIA BEGIRISTAIN Jueves, 11 julio 2019, 16:06

Musikene ha presentado el libro que recoge la historia de la música vasca desde la prehistoria hasta la actualidad, 'History of the Basque Music', en colaboración con el Center for Basque Studies de la Universidad de Reno (Nevada, EEUU). La obra ofrece una nueva perspectiva de la música vasca y va más allá del estudio de la música clásica. El trabajo analiza la historia del jazz en Euskadi o el rol de las mujeres dentro de la industria musical vasca, por ejemplo. La dirección del Centro Superior de Música del País Vasco ha agradecido «el compromiso por el patrimonio cultural y musical vasco» de diferentes instituciones que han «posibilitado la producción del libro».

La obra se estructura en siete capítulos que recogen la trayectoria de la música en Euskadi cronológicamente. En las primeras tres partes se muestran alrededor de 30.000 años de historia que analizan la evolución de la música vasca desde la prehistoria hasta la ilustración. En los siguientes capítulos la obra recopila la historia musical de Euskadi desde el siglo XIX hasta la actualidad. A este análisis se suman otros tres apartados en los que se observa la tradición musical vasca desde diversos puntos de vista. 'A century of Euskal Swing' analiza el jazz dentro de Euskadi; 'Women and Basque Music' tiene como eje el papel de las mujeres en la música; y finalmente, 'Popular Music Revisited' es un acercamiento al estudio de la música popular vasca.

«'History of the Basque Music' es mucho más que un libro», ha señalado el investigador y coordinador del proyecto Josu Okiñena, y ha añadido que la obra «es el resultado de un largo proceso de investigación y colaboración entre Musikene y el Basque Center of Studies de la Universidad de Reno». La primera toma de contacto se remonta al 2014, cuando Okiñena tuvo la oportunidad de reunirse con el entonces director del Center for Basque Studies Joseba Zulaika y con el actual responsable de la misma institución, Xabier Irujo. Tres años después se firmó el convenio entre el centro musical vasco y la universidad estadounidense gracias al que finalmente han conseguido publicar la compilación de la historia de la música vasca.

Concierto de entrada libre

El volumen está disponible en la página web del Center for Basque Studies de la Universidad de Reno, y la distribuirán alrededor de 300 bibliotecas públicas y universitarias de Estados Unidos así como un repositorio universitario estadounidense de Internet. Por otra parte, la directora de Musikene, Miren Iñarga, ha indicado que las versiones en castellano y euskera estarán disponibles a lo largo de este año en Euskadi.

Asimismo, Musikene ha organizado un concierto de entrada libre el viernes a las 19.00 horas en su Auditorio para completar la presentación del libro. Algunos músicos destacados como el propio Josu Okiñena, el pianista Iñaki Salvador y la violinista Liana Gourdja, tocarán canciones de Guridi, Garbizu y Aita Donostia, entre otros.