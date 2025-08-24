Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jordi Savall, en el ensayo que este viernes dirigió en el conservatorio Jesús Guridi de Vitoria antes del concierto en el Kursaal Blanca Castillo

Jordi Savall

Violagambista, director y musicólogo
«La música hecha por ordenador nos podrá sorprender pero no emocionar»

El Kursaal recibe este domingo a un gran referente de la interpretación historicista con el coro y orquesta que fundó y lidera desde hace más de tres décadas

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Domingo, 24 de agosto 2025, 07:10

Músico legendario y habitual en los escenarios donostiarras, el maestro catalán (Igualada, Barcelona, 1941) vuelve al podio con dos de las agrupaciones fundadas y lideradas ... por él, Le Concert des Nations y La Capella Nacional de Catalunya. Este domingo presenta en el Kursaal un monográfico con obras de Mendelssohn.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere un irundarra que participó como voluntario en un fuego forestal en Salamanca
  2. 2

    «Las vistas son preciosas y además no pagamos»
  3. 3 La tierna dedicatoria a una novia en un anuncio en El Diario Vasco: «Por una vida llena de amor, crecimiento y felicidad»
  4. 4

    Sadiq estudia la oferta del Girona y activaría la vía Yangel
  5. 5 El curioso nombre de las plataformas de las playas que no se usa fuera de Euskadi
  6. 6 Un futbolista guipuzcoano, entre los seleccionados para entrar en el nuevo equipo de Ibai Llanos
  7. 7

    Mendizabal, restorán con alma de sidrería
  8. 8

    Hondarribia cumple 70 años en pleno auge y con la meta de abrir rutas a Francia, Italia y Alemania
  9. 9

    Aeropuerto de Hondarribia: una pista tan modesta como glamurosa
  10. 10

    Espectacular rescate de un caballo de una sima en Aitzgorri

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «La música hecha por ordenador nos podrá sorprender pero no emocionar»

«La música hecha por ordenador nos podrá sorprender pero no emocionar»