Muse protagonizará el concierto de los MTV en San Mamés El trío inglés, encabezado por el carismático vocalista y guitarrista Matt Bellamy, actuará el 3 de noviembre en el estadio del Athletic CARLOS BENITO Viernes, 5 octubre 2018, 12:50

Uno de los grandes problemas de las últimas décadas para organizar conciertos masivos de rock es que, de manera casi inevitable, la iniciativa exige la presencia de algún artista que tira a vetusto. Los Stones o U2 cuentan con la lealtad de sus fans de toda la vida, movilizados por la posibilidad de reencontrarse con una manera de entender el rock, y suman a ese tirón natural el dominio de las claves que rigen las ceremonias multitudinarias del directo, consolidadas en otra época y ajenas a la mayor parte de los artistas de hoy. Sin embargo, hay un nombre contemporáneo (si es que podemos calificar así a un grupo fundado el milenio pasado) que ha sabido aprovechar las enseñanzas de todos los grandes maestros del rock de estadio y reciclarlas en una fórmula efectiva, prácticamente infalible, en la que los aficionados reconocen los viejos trucos de Pink Floyd o Queen y los más jóvenes identifican una envoltura contemporánea. Se trata, claro, de Muse, el trío inglés que protagonizará el gran concierto de los premios MTV el sábado 3 de noviembre en San Mamés.

Entradas Entradas disponibles a partir de las 12.00 horas del lunes 8 de octubre en mtvema.com

Muse tienen algo de grupo de otra era trasplantado a la actualidad. Sorprende, por ejemplo, lo invariable de su formación desde 1994, ese trío encabezado por el carismático vocalista y guitarrista Matt Bellamy y completado por el bajista Chris Wolstenholme y el batería Dominic Howard. La cohesión a lo largo de un cuarto de siglo los ha convertido en una célula poderosa en directo, como se demostró en el décimo aniversario del Bilbao BBK Live, en 2015, cuando ejercieron de principal reclamo del cartel.

Pero, sobre todo, lo más llamativo del grupo -y, seguramente, lo que los ha alzado comercialmente por encima de tantos contemporáneos- es la condición inequívocamente 'old school' de sus composiciones: Muse siempre han sido una esponja capaz de chupar los ingredientes más útiles de estilos como el glam rock, el rock progresivo, el 'hard' setentero o el pop de los ochenta, en una mezcla sin prejuicios que lo mismo tira de arreglos orquestales e incluso de pasajes clásicos (aprovechando sorprendentemente las enseñanzas del sinfonismo) que de riffs a lo Led Zeppelin y coros a lo Queen, pasando -cómo no- por una parafernalia de concierto que no entiende de contenciones.

A toda esa amalgama de maestros bien estudiados le añaden, por supuesto, el toque Muse: el dramático falsete de Bellamy, su guitarra tecnificada, los arreglos electrónicos y la vigencia reivindicativa de unas letras que tocan asuntos como la opresión que ejercen los gobiernos, la crisis financiera o los conflictos bélicos.