La soprano donostiarra, que inauguró el ciclo de órgano de la Quincena con un recital junto a Ana Belén García, será el próximo miércoles la ... protagonista de 'West side story' de Bernstein en el concierto que ofrecerá la Euskadiko Orkestra y Easo Abesbatza en el Kursaal bajo la dirección del maestro británico Clark Rundell.

– Da vida a María, la protagonista de 'West side story' de Bernstein. ¿Cómo lo afronta?

– Es la primera vez que canto el rol de María, pero 'West Side Story 'es un musical que conozco hace muchos años y la verdad es que ya pensaba que nunca tendría el gusto de cantarlo. Por eso agradezco muchísimo que la Quincena Musical la haya programado y que hayan pensado en mí para el personaje principal.

– ¿Cómo es este personaje a nivel vocal?

– Es un rol que abarca una tesitura muy amplia. En general es central, tiene graves y también unos cuantos pasajes agudos, de modo que me va muy bien y me siento cómoda cantándolo.

– ¿En qué aspectos influye a la hora de interpretarlo el hecho de que 'West side story' sea un híbrido entre una ópera y un musical?

– Influye sobre todo en las referencias que tenemos, tanto en las películas que se han realizado, como las grabaciones, que en general, están interpretadas en su mayoría por cantantes de musical, así que esa es la mayor referencia auditiva que tenemos todos. A la hora de trabajarlo desde mi voz de soprano lírica, me he apoyado muchísimo en la versión que el propio Bernstein grabó con cantantes líricos para poder tener una referencia más 'parecida' a lo que yo voy a ejecutar. De todos modos, yo trabajo siempre desde mi voz, mi técnica, sin modificar nada, pero adaptándola a cada estilo, género o compositor.

– ¿Cómo funciona esta obra en versión concierto?

– Eso lo tendrá que juzgar el público, pero en mi opinión, la música de Bernstein se expresa por sí sola y es una maravilla para escuchar y más aún si es en directo.

– La ópera es uno de los géneros en los que usted más destaca; acaba de hacerlo en julio en el Teatro Real de Madrid con 'I Lombardi alla prima crociata (Viclina)' de Verdi. ¿Cómo ha sido la experiencia?

– Poder trabajar en el Teatro Real siempre es un lujo y en este caso, ha sido mi primer Verdi, con un elenco exquisito liderado por el maestro Daniel Oren. Ha sido una gran experiencia en la que me he sentido muy a gusto.

– Ha obtenido magníficas críticas por su Mimí en 'La Bohème' y ha sido aclamada también por su papel de Liu en 'Turandot'. ¿Se siente especialmente cómoda en las óperas de Puccini?

– La verdad es que sí. Puccini es un compositor en el que mi voz se siente muy bien, la anchura, el color, el legato… creo que tengo las cualidades necesarias para muchos de sus roles; pero creo que lo que mejor me conecta con Puccini es la unión que crea entre música, texto y emoción. Expresar emociones con la voz es lo que mejor se me da y Puccini es el compositor ideal para ello. Además, acabo de debutar un 'Turandot', con el 4º acto de Manon Lescaut como final, cantando los roles de Turandot y Manon Lescaut en Basilea (Suiza). La producción ha sido un éxito y eso corrobora también que mi voz es adecuada a otros muchos roles de Puccini que llegarán en el futuro.

– Usted es también una destacada intérprete de oratorio. Creo que ahora en septiembre interviene en un 'Réquiem' de Verdi en varias ciudades…

– He interpretado el 'Réquiem' de Verdi junto a la Orquesta de la RTVE y también junto a la Sinfónica de Navarra, pero este proyecto de septiembre es especial. Son tres conciertos junto a grandes solistas, la mezzosoprano María José Montiel, el tenor Jonathan Tetelman y el bajo George Andguladze, la Orquesta Sinfónica de Bilbao y el Orfeón Donostiarra, todos dirigidos por Ramón Tebar. Actuaremos en Logroño, Arantzazu y Bilbao en estos conciertos organizados por la Fundación Columbus y en beneficio de la investigación de enfermedades raras. En esta edición los fondos se destinarán a las enfermedades raras CTNNB1 y SPG50. Cantar esta obra me hace siempre feliz, pero si además podemos poner nuestro granito de arena en la investigación de esas enfermedades, la felicidad se multiplica.

– A finales del mes de septiembre cantará 'Herminie' de Berlioz en la temporada de la Euskadiko Orkestra. ¿Qué puede decirnos de esta colaboración?

– La obra es como un gran monólogo operístico en francés que combina recitativos y arias, momentos íntimos con otros más enérgicos… estoy segura de que gustará. Y colaborar con la Euskadiko Orkestra es siempre un placer, es una orquesta que conozco bien, con la que he cantado mucho, pero en cuya temporada llevaba ausente casi nueve años. De modo que abrir su próxima temporada de abono será todo un honor para mí.

– ¿Cómo está su agenda después de estos conciertos?

– ¡Gracias a Dios completa! Vuelvo al Teatro Real con el rol de Micaela en una producción de 'Carmen' de Bizet y después debutaré tres nuevos roles: María de 'Simon Boccanegra' de Verdi en Las Palmas, Soleá de 'El Gato Montés' en el Teatro de la Zarzuela y una Leonora de 'Il Trovatore' de Verdi. Y para las próximas temporadas habrá otra Elsa de 'Lohengrin', más Mimís, Donna Elviras de 'Don Giovanni' de Mozart y más nuevos roles, tanto de Puccini como de Verdi.

– Además de al repertorio operístico también da importancia a la canción y presta especial atención a la música vasca. ¿Cómo se siente en este tipo de recitales?

– Siempre he dicho que no soy una cantante exclusivamente operística. Me apasiona la música sinfónica y también la música de cámara. Ana Belén García, con la que actué el pasado día 1, es una organista y un músico de muchísimo nivel que me fascina y tenemos una buena amistad desde hace años. No siempre hay fechas para hacer recitales como este, pero esta vez lo hemos conseguido. Además, ofreceremos en noviembre un concierto en el órgano de la capilla del Palacio Real en Madrid organizado por Patrimonio Nacional y estamos muy felices. También sigo en estrecho contacto con Rubén Fernández Agirre para elaborar otro disco de otro compositor vasco, pero cuadrar agendas es difícil y recibir ayudas y apoyo institucional más, de modo que son proyectos que se van posponiendo pero que algún día verán la luz.

– ¿Cómo ve el panorama vocal? Si bien hay una importante tradición coral, en los últimos años han surgido buenas voces solistas en el País Vasco. ¿A qué cree que se debe?

– Efectivamente, una buena tradición coral hace que surjan más voces solistas y siguen surgiendo nuevas voces de jóvenes que quieren dedicarse al canto como profesión. Como muestra de ello pudimos disfrutar de un elenco completamente vasco interpretando la difícil obra 'Amaya' de Guridi hace unos pocos días en la propia Quincena Musical. Es como para estar orgullosos.