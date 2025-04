La cantante francesa se estrena en Donostia como solista del concierto del conjunto Le Cercle de l'Harmonie que actúa este martes en el Kursaal ... bajo la dirección de su fundador, Jérémie Rohrer. La mezzosoprano pondrá su voz al servicio del 'Amor Furor', un repertorio de piezas alrededor de este eterno sentimiento.

– Es la primera vez que actúa en San Sebastián. ¿Qué referencias tiene de la ciudad y del auditorio?

– No conozco la ciudad, pero he oído hablar de ella en más de una ocasión, y estando tan cerca de Francia siempre he tenido curiosidad por visitarla y conocerla.

– Usted es mezzosoprano. Si bien hay grandes protagonistas en la historia de la ópera con este tipo de voz, las sopranos gozan de más fama. ¿A qué cree que se debe?

– La tradición de las 'primas donnas' ha sido importante en la historia de la ópera y en su mayoría eran sopranos. Hay varias razones por las que los compositores elegían este registro vocal para sus principales personajes femeninos, pero la principal es que la mayoría de las cantantes eran sopranos. Hoy en día pasa lo mismo, es el registro vocal más común en las mujeres. Pero no veo esto como un problema. Al contrario, me siento afortunada por estar en el rango de las mezzos, porque me gusta que este registro ofrezca diferentes posibilidades en los roles. Siendo mezzo puedes ser un diablo, un hombre, un niño o una bruja y eso hace interesante y divertido el trabajo de estudiar e interpretar.

– ¿Ha sentido que haya un cierto divismo o jerarquía en el mundo lírico?

– Sí y no. Por un lado, es evidente que quien canta un rol principal siempre tiene mayor protagonismo, pero un reparto es un equipo y los mejores cantantes son los que nunca hacen diferencias entre un papel protagonista y un secundario y te tratan con respeto. Sólo hay una cosa que me molesta. Que un cantante que tiene un rol principal llegue mucho más tarde a un ensayo, o incluso a la representación, sin tener en cuenta al resto de cantantes que han llegado a su hora. Insisto en que un reparto lo concibo como un equipo de personas que dejan a sus familias para trabajar, viajan juntos y tienen que respetarse mutuamente. Entiendo que los teatros y las salas de conciertos necesitan a las estrellas para vender entradas y atraer a los patrocinadores, pero el hecho de que esas estrellas se comporten como divos genera tensiones. Por suerte, la mayoría de las estrellas no son divas.

– El concierto con el que debuta en Donostia se titula 'Amor Furor'. ¿Por qué?

– El programa trata sobre el amor y las diferentes facetas de este ardiente sentimiento: la emoción de los inicios, el descubrimiento de las propias emociones, la pérdida de control, la traición, el deber, el anhelo, la esperanza, la espera, la desesperación... el amor es lo más importante de la vida y cantarlo en sus diferentes facetas es una forma de recordarnos a nosotros mismos que somos humanos y que este sentimiento universal, de una forma u otra, forma parte de nuestras vidas.

– En el concierto incluye algunas arias famosas. ¿En qué medida le supone un reto mayor interpretar piezas muy conocidas?

– Siempre es un reto cantar un 'hit', precisamente porque todo el mundo lo ha oído con anterioridad y seguramente en la voz de alguna gran leyenda. Esto implica saber qué le puedes aportar tú a esa partitura, qué toque personal le puedes añadir para hacerlo tuyo y llegar a emocionar al público.

– ¿Cree que el público disfruta más con páginas conocidas?

– No, sinceramente no. Creo que una pieza desconocida puede resultar una bella sorpresa y causar mayor impacto que una pieza conocida. Son estas piezas las que realmente te llegan a conmover, e incluso te pueden robar el corazón.

– La primera de las arias que ofrecerá es la conocida 'Voi che sapete' de 'Las Bodas de Fígaro'. ¿Qué destacaría de ella?

– Representa la primera etapa de la experiencia amorosa. Cherubino es un adolescente que está descubriendo a las mujeres y está completamente abrumado. Creo que al interpretarla es importante dotarla de esa inocencia, esa frescura, esa ingenuidad y esa pasión.

– Este personaje en la ópera es un chico joven. ¿Qué aporta la voz de una mezzo frente a la de un contratenor para interpretarla?

– La voz de las mezzos es más oscura y potente que la de los contratenores, por lo que puede jugar con dinámicas y colores diferentes. Un contratenor, en cambio, puede mostrar mayor vulnerabilidad y delicadeza.

– Ofrecerá también un aria de Gluck, concretamente de 'Iphigénie en Aulide', una obra mucho menos popular. ¿Qué puede decirnos de ella?

– Gluck es un compositor que me fascina. En sus partituras la relación entre música y texto es única y poderosa. Se trata de un aria cantada por una madre, la de Iphigenia, que trata desesperadamente de desafiar a los dioses para salvar a su hija.

– Cantará también el aria de Léonore de 'La Favorite' de Donizetti. ¿Cómo se adapta su voz a este estilo, distinto al de Mozart o Gluck?

– No es el hecho de cantar un compositor u otro lo que realmente afecta a mi voz. Se trata más bien de los personajes, de los roles, que pueden ser muy diferentes entre sí y requieren de una energía distinta para cantarlos según el drama, pero también la orquestación. Realmente es una cuestión de equilibrio.

– También dará vida a Dalila, la protagonista de la ópera de Saint-Saëns. ¿Cómo es el aria 'Mon coeur s'ouvre à ta voix?

– Esta es, sin duda, una de mis arias favoritas. Es tan poderosa, tan sensual y conmovedora que en muy pocos minutos de música te atrapa y hace que necesites saber el final de la historia.

– Completa sus intervenciones con Rossini, 'Non piu mesta' de 'La Cenerentola'. ¿Cómo se siente en esta pieza?

– Es un auténtico fuego artificial vocal. Es juguetona, divertida, fresca. Es tan virtuosa que hace que el ambiente que se genera sea eléctrico.

– Actuará junto a la agrupación Le Cercle de l'Harmonie. ¿Ha colaborado antes con ellos y con su director Jérémie Rohrer?

– Es un auténtico placer cantar con esta increíble orquesta. Compartimos la misma pasión por el repertorio clásico y romántico, así que hablamos el mismo idioma y eso, realmente, no tiene precio. En cuanto a Rohrer, nada es posible sin un maestro apasionado y Jeremie tiene ese talento tan necesario para llevarte más allá de tus límites. La confianza que trasmite es clave y se crea un ambiente realmente mágico entre la orquesta y los cantantes.