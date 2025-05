Max Weinberg, batería de la E Street Band, dará su propio concierto entre las dos citas con el 'Boss'

Amaia Chico San Sebastián Martes, 27 de mayo 2025, 13:37 Comenta Compartir

Entre Bruce y Bruce, Mighty Max Weinberg. El legendario batería de la E Street Band hará triplete en su próxima visita a Donostia a finales de junio. El sábado 21 y martes 24 se subirá al escenario de Anoeta con el Boss' para los dos conciertos que llenarán la ciudad, pero además, Weinberg ofrecerá el domingo 22 en el Teatro Victoria Eugenia su propio show, el aclamado Max Weinberg's Jukebox.

El músico, miembro del Rock & Roll Hall of Fame, espectacular banda formada por músicos locales -aun por determinar quiénes formarán parte de ella- harán vibrar al público con la mejor música de los años 60, 70 y 80 en un espectáculo 'interactivo'. Y es que serán los asistentes los que elijan las canciones que sonarán en el concierto, en tiempo real. Lo harán a través de pantallas de vídeo donde se ofrecerán más de 300 títulos de canciones de The Beatles, The Rolling Stones, The Who, Cream, Tom Petty, The Hollies, The Monkees, Cheap Trick o los mayores éxitos de Bruce Springsteen, por si alguien se ha quedado con ganas de escuchar en directo algo de lo que sonará en el estadio de fútbol.

Sonarán canciones que todo el mundo conoce, interpretadas tal y como esperan escucharlas, aseguran. «Es un concierto hecho a medida para cada ciudad, cada noche y cada público. Una oportunidad irrepetible para disfrutar de los himnos del rock con la energía de una banda legendaria y el alma de uno de los grandes baterías de la historia», que aprovecha su visita a Donostia para ofrecer también su propio espectáculo.

Max Weinberg se unió a la E Street Band en 1974 al mismo tiempo que el nuevo pianista Roy Bittan. Apodado «El Poderoso Max», su batería nítida y potente destaca en éxitos como 'Born in the USA', así como en temas más profundos del álbum como 'Candy's Room'.

