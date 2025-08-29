Música de emoción

La Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig regaló ayer un soberbio concierto hecho de emoción. La mostró desde la obra de Pärt, aparentemente sencilla, pero ... de una profunda musicalidad, y la reafirmó en la 'Sinfonía nº 2' de Sibelius, tan dramática como lírica. Entre ellas ofreció, junto a Isabelle Faust, el 'Concierto para violín' de Dvorak, un ejemplo de inspirada combinación de virtuosismo romántico y folclore. Y en las tres obras la agrupación demostró que los más grandes superan la técnica, la precisión, el equilibrio y el empaste: son emoción.

Es difícil de entender que la música de Pärt no se programe más a menudo por estas tierras cuando es de enorme calidad y muy cautivadora. En la pieza que escuchamos ayer, solo para cuerda y campana, la orquesta, absolutamente disciplinada en afinación, fue un ejemplo de conjunción a las órdenes de un director, Andris Nelsons, que, tal y como requiere la obra, mostró un pulso inquebrantable y casi metronómico.

Gewandhausorchester Leipzig Intérpretes: Isabelle Faust, violín.

Director: Andris Nelsons.

Programa: 'Cantus in memoriam Benjamin Britten', de Pärt; 'Concierto para violín y orquesta en la menor, op. 53' de Dvorak y 'Sinfonía n2 en re mayor, op. 43' de Sibelius.

Fecha: 28-8-25

Lugar: Kursaal.

Asistencia: 1,650 personas.

El desafío que propone el 'Concierto para violín' de Dvorak fue solventado también con emoción por Isabelle Faust, de arco interminable, y perfecta evocadora de esa melancolía y belleza de la música checa sin caer en el sentimentalismo. La orquesta cumplió su papel, con presencia, pero respeto a la solista, y Nelsons fue un hábil mediador, resaltando con justicia la riqueza orquestal propia del compositor checo. Faust, justamente aplaudida, regaló como propina 'Caprice' de Guillemain. En Sibelius orquesta y director volvieron a dar una lección de música, con un control dinámico eficiente y una fascinante creación de atmósferas. Equilibrada en todas su secciones, la orquesta interpretó no solo las notas, sino también las emociones escondidas en la partitura, completando un encuentro excepcional.