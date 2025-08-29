Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Música de emoción

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 02:00

La Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig regaló ayer un soberbio concierto hecho de emoción. La mostró desde la obra de Pärt, aparentemente sencilla, pero ... de una profunda musicalidad, y la reafirmó en la 'Sinfonía nº 2' de Sibelius, tan dramática como lírica. Entre ellas ofreció, junto a Isabelle Faust, el 'Concierto para violín' de Dvorak, un ejemplo de inspirada combinación de virtuosismo romántico y folclore. Y en las tres obras la agrupación demostró que los más grandes superan la técnica, la precisión, el equilibrio y el empaste: son emoción.

