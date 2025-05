Luz en la noche

El encuentro de este viernes de la Euskadiko Orkestra fue una especie de resplandor, algo curioso teniendo en cuenta que su temática giraba alrededor de ... la noche. Contó con la presencia de su recién estrenado director general, un Roberto Ugarte recién llegado de Granada que transmitía entusiasmo por su nuevo proyecto. Junto a él, la consejera de Cultura del Gobierno Vasco Ibone Bengoetxea sonreía en la misma fila en la que personas cercanas al clarinetista Juan Navarro esperaban para sumarse al reconocimiento de la agrupación por su jubilación tras 43 años en la misma. Tampoco ocultaba su satisfacción Esteban Urzelai, director de Suhar Korua, que ofrecía su primer –y exquisito– trabajo junto a la orquesta y, de igual forma, pero desde el podio, el enérgico director Dinis Sousa, que incluso se animó a presentar algunas obras.

Euskadiko Orkestra y Suhar Korua Intérpretes: Suhar Korua; Euskadiko Orkestra.

Director: Dinis Sousa.

Programa: 'Canción nocturna en el bosque, para coro de hombres y cuatro trompas, D. 913' de Schubert; 'Rendering' de Luciano Berio, basado en bocetos de Franz Schubert para una sinfonía (D.936a); 'La noche' de 'Los momentos del día, TrV 256, Op.76' y Suite de ' El caballero de la rosa, TrV 227, Op.59' de Richard Strauss.

Fecha: 2-5-25.

Lugar: Kursaal.

Asistencia: Lleno.

Sin embargo, todos estos focos de luz no habrían sido tan brillantes sin lo más importante: la música. El más potente fue, quizá, el que regaló el coro, un Suhar que se presentó hace exactamente seis años con un concierto en la iglesia de San Vicente que dejó anonadada a quien escribe estas líneas y que no solo ha mantenido, sino que ha incrementado su soberbio nivel. Su perfecto equilibrio, su empaste, su hermosísimo color construido con la suma de voces tan hermosas como complementarias y, especialmente, su manera de decir -y no solo el texto- nos conquistaron. Lo hicieron en su 'Canción nocturna en el bosque, para coro de hombres y cuatro trompas' de Schubert, todo un regalo de dicción y dinámicas, y lo volvieron a hacer en el cuarto movimiento de la cantata 'Los momentos del día' de Strauss, otra noche que ellos iluminaron con su canto. Zorionak!

Ampliar Dinis Sousa, Ibone Bengoetxea, Roberto Ugarte y Esteban Urzelai.

El resto del programa, a cargo de la orquesta, fue igualmente reseñable. Resultó un acierto incluir el 'Rendering' de Berio. El hecho de ser una obra basada en esbozos de Schubert pero con momentos presentados en un lenguaje mucho más contemporáneo, propio del compositor italiano del XX, ayudó a que los más reacios a esta estética recibieran la obra con agrado. La orquesta, que tuvo un comienzo un tanto irregular, recuperó enseguida el pulso ofreciendo un 'Andante' delicioso. La oscuridad de la noche desapareció definitivamente con un Strauss lleno de dinámicas y de luz.