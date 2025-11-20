Luz en movimiento

Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

San Sebastián

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

Ayer viajamos con todos los sentidos a una representación dinámica, sin etiquetas y realizada con nivel y pasión. La versión de 'The Fairy Queen' que ... disfrutamos en el Kursaal fue una especie de oda a la libertad, la democracia y la comunión de las artes gracias a una propuesta bien engrasada en la que no hubo roles, ni jerárquicos ni artísticos, y en el que los más de treinta extraordinarios artistas que participaron en el espectáculo se entregaron con todo su ser. Mágico como el mundo de las hadas.

