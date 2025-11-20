Luz en movimiento

Ayer viajamos con todos los sentidos a una representación dinámica, sin etiquetas y realizada con nivel y pasión. La versión de 'The Fairy Queen' que ... disfrutamos en el Kursaal fue una especie de oda a la libertad, la democracia y la comunión de las artes gracias a una propuesta bien engrasada en la que no hubo roles, ni jerárquicos ni artísticos, y en el que los más de treinta extraordinarios artistas que participaron en el espectáculo se entregaron con todo su ser. Mágico como el mundo de las hadas.

Hasta presenciar esta producción parecía difícil imaginar que un ornamento barroco se pudiera acoplar con tanta espontaneidad a una coreografía moderna, que los cantantes lograran conseguir una emisión y afinación perfectas sin dejar de mimar el texto al mismo tiempo que se confundían con los bailarines, o que los instrumentistas dejaran sus sillas para sumarse con su presencia a la danza. Esta manera de desdibujar los roles, utilizando incluso el mismo vestuario para los ocho cantantes que para los cinco bailarines, fue otra de las claves de la velada.

'The Fairy Queen' Intérpretes: Orquesta Les Arts Florissants. Compañía Käfig. Le Jardin des Voix

Director musical: Paul Agnew

Director de escena y coreógrafo: Mourad Merzouki

Programa: 'The Fairy Queen, Z. 629' de Purcell

Fecha: 19-11-25

Lugar: Kursaal

Asistencia: 1.350

El original planteamiento no fue el único acierto de un encuentro creativo que combinó con sabiduría la energía o el ritmo con momentos de inmensa delicadeza transmitidos con una altísima calidad artística. Paul Agnew, al frente de los magníficos intérpretes que conforman el conjunto Les Arts Florissants –con una veintena de instrumentistas– convirtió la luz que tiene la partitura de Purcell en un foco deslumbrante. La coreografía de Merzouki, basada en el hip-hop, fue tan rica como la propia música, y si bien deslumbró en las danzas que incluye la obra, resultó especialmente conmovedora en las arias más reposadas elaboradas por ocho excelentes cantantes que brillaron solos y en el coro.