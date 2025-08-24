Explosión de carácter

El Kursaal recibió este domingo con un largo y cálido aplauso a un Jordi Savall que quiso mostrar su solidaridad con Ucrania y Palestina antes ... de dar paso a un concierto expresivo y lleno de brío. El maestro catalán, con algunos problemas de movilidad al andar, pero con plenas facultades en el podio, lideró con conocimiento, sensibilidad y pasión un encuentro dedicado a Mendelssohn que fue una explosión de color y carácter.

Le Concert des Nations y Capella Nacional de Catalunya Intérpretes Sara Mingardo, Iker Arcayürek, Matthias Winckhler, Arttu Kataja.

Director Jordi Savall

Programa 'Sinfonía nº 3 en la menor, Escocesa, op. 56' y 'La primera noche de Walpurgis, op. 60' de Mendelssohn

Fecha 24-8-25

Lugar Kursaal

Asistencia 1.500 personas

La sonoridad de Les Concerts des Nations, la orquesta que fundó Savall y que utiliza instrumentos de época, sorprendió desde las primeras notas de la 'Sinfonía Escocesa'. La cuerda, liderada por la magnífica Lina Tur Bonet de concertino, enamoró con su acogedor timbre, al que se unió una clara y bien trabajada articulación. El viento madera –hermosísimo clarinete– se integró en el conjunto al mismo tiempo que mostró su personalidad, bien distinta a la de los también seductores metales. Savall sacó chispas a todas las secciones y regaló una lectura vigorosa, seductora y expresiva.

Cuatro cantantes y La Capella Nacional de Catalunya se unieron a la orquesta en la segunda parte para la interpretación de una obra tan poco conocida como interesante, 'La primera noche de Walpurgis'. Tras la 'Obertura' inicial, en la que la orquesta transmitió la atmósfera de intriga que requiere la obra, se pudo disfrutar de las voces. Enseguida intervino el coro, con un papel protagonista. Más allá de su magnífica técnica y su calidez, sorprendió su empaste y su cuidada dicción, transmitiendo el texto de Goethe con absoluta claridad, y creando el ambiente necesario para trasladarnos a ese estado mágico que describe la obra. Los solistas, también sobresalientes, sumaron aún más virtudes a un concierto extraordinario.