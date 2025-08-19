Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mitsuko Uchida, ayer durante su recital en el Victoria Eugenia. Iñigo Royo
Quincena Musical

Crítica del concierto de Mitsuko Uchida: Espiritual

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Martes, 19 de agosto 2025, 08:33

Cada pianista tiene sus cualidades. Los hay con una técnica prodigiosa que les permite pasearse con sobradas capacidades por cualquier obra, aunque tenga la máxima ... dificultad. Hoy en día abundan los intérpretes de este tipo y también los que convierten sus actuaciones en espectáculo. Los hay también únicos por sus personales versiones o su facilidad para transmitir lo que está escrito en la partitura. Y, por último, hay algunos que son genios por su misticismo o su espiritualidad. Mitsuko Uchida pertenece a este selecto grupo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

