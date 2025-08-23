Un 'anillo' reluciente

Comenta Compartir

Había cierta expectación por comprobar cómo funcionaba en directo 'El anillo sin palabras', la obra en la que el director Lorin Maazel intenta trasladar a ... una orquesta todo el universo narrativo que Wagner concibió en su tetralogía 'El anillo del Nibelungo'. Hubiera sido interesante conocer la opinión del compositor alemán, pero lo cierto es que el viernes se disfrutó de un resultado con muchas virtudes. La más evidente fue el acercamiento al público de la monumental creación con una selección de la música más reconocible de los cuatro títulos. A ello se unió el propio interés de la obra, inspirada en un valioso material musical y con una estructura pertinente, en cuatro partes -las óperas- divididas cada una en varios movimientos interpretados sin pausa. El formato funcionó y enganchó, gracias también, sin duda, a la emocionante lectura que regaló la Orquesta Nacional.

La agrupación se enfrentaba a una partitura nada fácil de interpretar, con constantes cambios dramáticos que obligan a una atención constante en los atriles, que deben seguir a un director inspirado que sepa reflejar el peso, la tensión y el lirismo de la obra. En este aspecto David Afkham fue un podio eficiente en la concertación, pero sobre todo expresivo. Se aseguró de que hubiera la necesaria cohesión narrativa -algo buscado por Maazel- y de que las transiciones resultaran fluidas para que la obra no fuera un popurrí de temas conocidos, sino que contara la historia, todo ello aderezado de grandes contrastes dinámicos y de un control del tempo realmente eficaz. La ONE, por su parte, se escuchó equilibrada en todas sus secciones y muy cálida. Maestro y orquesta consiguieron una innegable claridad en la textura sonora, que permitió disfrutar de todo el tejido orquestal que Wagner imaginó.

