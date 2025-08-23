Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
Música

Un 'anillo' reluciente

María José Cano

María José Cano

San Sebastián

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Había cierta expectación por comprobar cómo funcionaba en directo 'El anillo sin palabras', la obra en la que el director Lorin Maazel intenta trasladar a ... una orquesta todo el universo narrativo que Wagner concibió en su tetralogía 'El anillo del Nibelungo'. Hubiera sido interesante conocer la opinión del compositor alemán, pero lo cierto es que el viernes se disfrutó de un resultado con muchas virtudes. La más evidente fue el acercamiento al público de la monumental creación con una selección de la música más reconocible de los cuatro títulos. A ello se unió el propio interés de la obra, inspirada en un valioso material musical y con una estructura pertinente, en cuatro partes -las óperas- divididas cada una en varios movimientos interpretados sin pausa. El formato funcionó y enganchó, gracias también, sin duda, a la emocionante lectura que regaló la Orquesta Nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan el cuerpo del montañero de Irun que se precipitó ayer en el Pirineo francés
  2. 2 La costumbre veraniega que se repite en los bares de San Sebastián: «Esto ya no es lo que era»
  3. 3 Con los paraguas abiertos para no mojarse en el autobús en San Sebastián: «Se lo han tomado con humor»
  4. 4 El acertante del Euromillones que ha ganado 250 millones no tendrá que pagar impuestos pese a ser el premio récord
  5. 5

    Una sentencia del TSJPV obliga a Gipuzkoa a suavizar la tributación sobre criptomonedas
  6. 6 El relato de una vecina de Vitoria: «Mi okupa se va de vacaciones, se compra un buen coche e ingresa 4.000 euros al mes»
  7. 7 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  8. 8

    Ane Santesteban: «El paisaje del entrenamiento me transmite ganas de llorar y el humo me obliga a parar»
  9. 9

    «Karlos era un montañero muy experimentado; ha sido muy mala suerte»
  10. 10 Detenido tras prender fuego a un bar por no ponerle mayonesa en el bocadillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Un 'anillo' reluciente