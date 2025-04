El mensaje oculto de Leire Martínez a La Oreja de Van Gogh en su primer tema en solitario: «Búscate a alguien que me sustituya…»

I.G. San Sebastián Viernes, 11 de abril 2025, 06:22 Comenta Compartir

Leire Martínez sigue dando que hablar. La cantante de Errenteria ha iniciado una nueva etapa musical en solitario después de su sonada ruptura con La Oreja de Van Gogh, grupo del que formó parte durante 17 años y al que dijo adiós tras un llamativo comunicado. Este viernes la vocalista ha dado a conocer su primer single, 'Mi nombre', un tema inspirado en su propia experiencia como vocalista del grupo de San Sebastián. En vista de su letra, hay quien la ha bautizado ya como un 'shakirazo', en referencia a la canción que Shakira le dedicó a Gerard Piqué tras su separación.

La letra de su primer single es todo un guiño de Leire Martínez a su salida de La Oreja de Van Gogh. Es más, para la cantante guipuzcoana 'Mi nombre' supone un antes y un después. «Ya que todos me hablan del pasado me anticipo y cierro así una etapa», afirma antes de dejar claro que no tiene intención de ahondar más en su pasado: «Es la única canción que haré del 'tema'», apunta.

«Solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya. Búscate a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez pero tú ya no podrás esconder más dos caras y un nombre», canta en un momento dado, pareciendo hacer mención al hueco que dejó en su día Amaia Montero en La Oreja de Van Gogh y que ahora deja ella misma como vocalista de la banda». Es más, en 'Mi nombre' Leire Martínez también parece lanzar un contundente mensaje a algún miembro de la banda donostiarra: «¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que tan bien escondes?».

Pese a todo, Leire Martínez parece estar dispuesta a hacer borrón y cuenta nueva, y eso que recientemente reconocía que desde la ruptura no había tenido contacto con ningún componente de La Oreja de Van Gogh. «Sabes que yo aunque duela no voy a olvidar esos años y siempre serás bienvenido a este lugar». El primer tema en solitario de Leire Martínez, lanzado esta pasada medianoche, está firmado por Pedro Elipe Navarro, Marc Montserrat Ruiz y la propia cantante de Errenteria. Se trata de un primer adelanto del disco, que se espera vea la luz en su totalidad a lo largo de este año.

Leire Martínez se siente arropada

En este nuevo proyecto, la cantante de Errenteria dice sentirse muy arropada, tal y como desveló recientemente en una entrevista con Aimar Bretos en el programa Hora 25 de la Cadena SER. «Fíjate los años que llevo en la música, y nunca se me habían acercado tanto para darme un abrazo, o para decirme que no dude. Todo son palabras reconfortantes. Me he sentido muy arropada estos años, pero ahora me sorprende porque no esperaba la reacción. Estoy muy agradecida», afirmaba la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

Leire Martínez reconocía que su nueva etapa musical le generaba cierto vértigo, aunque tenía claro que no iba a volverse loca. «Nunca me planteé una carrera en solitario. Nunca. Y voy a disfrutar de las cosas que me pasen, más allá de a dónde llegue. Mi voz es mi voz y la gente que me ha escuchado me reconocerá. No me he vuelto loca, no me veo en algo clásico o reggae. El pop es donde más cómoda me encuentro, un pop actual que da tanto espacio a los sonidos, a probar…El disco llega en un momento de catarsis, y el single puede suponer un punto y final en ese proceso», reconocía.