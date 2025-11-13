Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Los miembros del grupo Sapali ayer en su actuación en Donostia. Iván Montero

El latido de África que suena en Gipuzkoa

Fundado en Senegal hace más de cuarenta años, el grupo Sapali ha encontrado aquí un lugar donde su música sigue contando historias y traspasando fronteras

Álvaro Guerra

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:06

Comenta

Dicen los integrantes de Sapali que la música no entiende de fronteras. Y lo demuestran cada vez que sus instrumentos, los mismos que «nacieron con ... ellos», hacen vibrar una plaza o algún escenario de Gipuzkoa. Ayer fue en el Salón de Actos del Convento Santa Teresa de Donostia, en una charla-concierto enmarcada dentro del proyecto de 'Sustraiak eta ahotsak. Raíces conectadas' del departamento de Cultura de la Diputación foral.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  3. 3 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  6. 6

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  7. 7 «Yo también soy de Trintxerpe y ya no voy a poder aparcar en mi barrio»
  8. 8 Un restaurante de Gipuzkoa que despidió a su jefe de cocina por 26.000 euros tendrá que pagarle otros cinco mil por las horas extra
  9. 9 El pueblo vasco con un curioso nombre en euskera: «Ni los del propio pueblo pueden pronunciarlo»
  10. 10

    El Superior vasco confirma la nulidad de una OPE de 100 plazas de la Diputación por el requisito del euskera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El latido de África que suena en Gipuzkoa

El latido de África que suena en Gipuzkoa