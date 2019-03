Ketama convertirá el Kursaal en un tablao mestizo El trío Ketama, en una imagen promocional. 'No estamos locos tour 2019' recala este sábado en el auditorio donostiarra JUAN G. ANDRÉS Miércoles, 13 marzo 2019, 07:56

Ellos dicen que nunca se fueron, pero desde 2004 no habían coincidido en un escenario. Bien es cierto que nunca cerraron la puerta a un posible regreso, y al fin, Ketama, la banda que rompió moldes al acercarse al flamenco con una mirada más abierta y mestiza, está de vuelta. Bajo el título 'No estamos locos tour 2019', la gira recala este sábado en el Auditorio Kursaal, convertido en un tablao en el que Ketama contará con los donostiarras Sonakay como invitados especiales.

La voz de Antonio Carmona y las guitarras de Josemi y Juan Carmona volverán a escucharse en todo su esplendor coincidiendo con la reedición de 'De akí a Ketama' (1995), el disco que les brindó su mayor éxito hace más de 20 años. Aquel álbum lo grabaron en directo cuando llevaban ya una década en activo, pero la génesis del grupo se remonta a una década atrás.

Juan Carmona es hoy el único miembro fundador de una banda cuya primera formación estuvo completada por Ray Heredia y José Soto 'Sorderita'. En sus inicios ya mostraron una ausencia total de prejuicios sonoros y se convirtieron en emblema del nuevo flamenco gracias a los discos 'Ketama' (1985) y 'La pipa de Kif' (1987), publicados en el histórico sello Nuevos Medios, de Mario Pacheco. Además de insuflar aire fresco a la tradición, sentaron las bases de un sonido nuevo, fresco y tradicional al mismo tiempo.

Con 'Songhai' (1988), otro título imprescindible que tendría una segunda parte en 1994, se adelantaron a la fusión con la música africana junto a Toumani Diabaté, músico de Malí conocido por su talento a la kora. En 'Y es ke me han kambiao los tiempos' (1990) ya figuraba su himno de himnos, 'No estamos lokos', que también brilló en el citado directo 'De akí a Ketama', que funcionó como un resumen de su carrera y de su sonido hasta ese momento. En él colaboraron artistas como Antonio Vega o Antonio Flores, y el éxito de temas como 'No estamos lokos', 'Vengo de borrachera' o 'Vente pa' Madrid', logró hacerles vender más de 600.000 ejemplares.

La reedición del álbum que acaba de ver la luz incluye las canciones originales remasterizadas en los célebres estudios de Abbey Road, así como algunas versiones nuevas grabadas con la colaboración de Pablo Alborán ('Problema') y Jorge Drexler ('Vente pa' Madrid') y una versión del 'Loko de amor' del uruguayo Rubén Rada.

Con Sonakay

Ketama no ha concretado si sus planes son componer material para un futuro disco original y, de momento, sus integrantes tienen la mente centrada en la gira que comenzó el 23 de febrero en Granada y que les llevará por una docena de ciudades españolas, entre las que figuran Madrid, Bilbao y Santiago. En los conciertos van escoltados por Los Mellis (Antonio y Manuel Montes a las voces), el bajo de Josué Ronkío, las percusiones de Luis Dulzaides, la batería de Kiki Ferrer, los teclados de José María Cortinas, la trompeta de Manuel Machado y el saxo de Ariel Bringuez.

En cada ciudad, además, están invitando a diferentes artistas, preferentemente locales, para acompañarles en algún tema. Como publicó EL DIARIO VASCO la semana pasada, en el Kursaal actuarán junto a Sonakay, grupo vasco-gitano que prepara alguna sorpresa con guiño al euskera para deleitar al auditorio y cumplir el sueño de actuar junto a sus admirados Carmona.

Finalmente, cabe citar que el diseñador navarro Mikel Urmeneta ha creado el logo del regreso de Ketama, tres bocadillos de cómic dentro de cada cual figura una de las tres sílabas de 'Ketama'. El fundador de Kukuxumusu y actual responsable de la firma Katuki Saguyaki ha creado una imagen que representa «tres voces y tres personalidades diferentes que convergen y se expresan en Ketama como una voz única». A su juicio, los Carmona son «tres pedazos de artistas gitanos, viajeros de la música que nunca dejaron de caminar y ahora nos invitan a unirnos a su viaje plural en su singular camino».