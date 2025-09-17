Crítica del concierto de Okkervil River: Enérgica despedida

A veces los problemas son bellos. Que se lo digan a los asistentes al concierto de Okkervil River en la donostiarra sala Dabadaba. En un ... momento de la noche de ayer uno de los amplificadores pasó a mejor vida, y mientras los técnicos solucionaban el entuerto el cantante Will Sheff nos regaló una preciosa 'A Stone' en formato mínimo en lo musical pero máximo en lo emocional.

Okkervil River Intérpretes: Will Sheff (guitarra, voz) y una banda de 3 músicos.

Lugar: Sala Dabadaba (Donostia)

Día: 16-09-2025.

Asistencia: Unas 150 personas.

Fue el contraste a una velada vigorosa, con largas canciones que sabían construirse entre la calma y la furia ('Like The Last Time'), más cercanas al rock guitarrero de hace cincuenta años que al folk del que parecían nacer, con agradecidos juegos de voces ('Don't move back to L.A.') y vitalismo pop ('Down Down To The River').

La banda, que anda despidiéndose de los escenarios tras 25 años de carrera, supo buscar la épica en el estribillo ('O.R. Always'), dejando espacio en la lista de piezas para el valle de las fuerzas contenidas ('In The Thick Of It') que acaban explotando ('R.I.P.').

El cantar de Sheff, con esas pintas tan cercanas a las del John Lennon más melenudo, cabalgó sobre unas líricas sin fin dignas de Jarvis Cocker en las que primó la energía sobre el tino en los tonos chillados. Nada extraño, es su sello personal. En el resto de potencias y vitalidades la cosa fue más seductora y conmovedora.