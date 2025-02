Juan Laborería: «Aunque alguien tenga una voz de oro no va a llegar a ningún lado sin trabajo»

El barítono donostiarra (1994), formado en Dirección de Coro y canto en centros tan prestigiosos como la Escola Superior de Música de Catalunya, el Conservatori ... del Liceu, la HMT Felix Mendelssohn-Bartholdy o Musikene, debuta esta tarde en la temporada de abono de la Euskadiko Orkestra en un concierto en Pamplona.

– Le hemos visto en proyectos como la 'Carmen' de la Quincena o la reciente 'Traviata' que se representó en Baluarte y se ofreció en Kursaal Eszena el mes pasado. ¿Cuál cree que es la clave de su éxito?

– Me considero una persona profesional y comprometida con su trabajo. Me gusta llegar a las producciones con las obras perfectamente preparadas y poner siempre de mi parte para generar un buen ambiente de trabajo. Creo que, además de que les pueda gustar tu voz, tu musicalidad o tu capacidad expresiva, esa es la clave a la hora de que los programadores quieran contar contigo.

– ¿Considera entonces que para destacar en el mundo del canto es más importante el trabajo que tener un buen instrumento?

- Un buen instrumento siempre ayuda, pero alguien que tenga una voz de oro no va a llegar a ningún lado sin trabajo. La constancia en el estudio y la preparación son imprescindibles para poder trabajar en esto.

- Ahora debuta en la temporada de abono de la Euskadiko Orkestra en Pamplona. ¿Cómo vive esta oportunidad?

– Con una gran ilusión, ya que, aunque he trabajado con la orquesta anteriormente en producciones operísticas, es la primera vez que cuentan conmigo para su temporada. Estoy muy agradecido de poder cantar con ellos, el Orfeón Pamplonés y el maestro Lukasz Borowicz.

- Interviene en la 'Rapsodia nº 3 del ballet 'Akelarre' del compositor navarro Pascual Aldave. ¿Qué destacaría de esta obra?

- 'Akelarre' está considerada como una de las obras cumbre de Aldave. Está formada por cuatro rapsodias que beben de la tradición del romanticismo y el post-romanticismo combinadas con sonoridades y melodías de arraigo euskaldun.

– Estas piezas están basadas en un relato de Pío Baroja, 'La leyenda de Jaun de Alzate'. ¿En qué medida es importante para un cantante transmitir bien el texto?

– Es fundamental transmitir bien el texto, ya que es lo que nos diferencia a los cantantes del resto de instrumentos. Considero de vital importancia analizar cómo la música enfatiza el significado del texto o lo niega, ya que un personaje puede estar diciendo una cosa, pero pensando la contraria y que esto se refleje en la música.

– ¿Cómo es su intervención en esta rapsodia?

– Intervengo en dos números. En el primero, 'Laguntasun deia', me alterno con el coro loando las virtudes del vino. En el segundo, 'Maitale mina', canto un lamento de desamor sobre el conocidísimo 'Maitia nun zira' cantado por el coro en una figuración alargada.

– Esta vez participa en un concierto sinfónico-coral, pero acostumbra a cantar en óperas. ¿Qué género prefiere y por qué?

– La verdad es que me gusta disfrutar de todos los géneros, ya que me ofrecen la posibilidad de expresarme artísticamente de diferentes maneras. Para mí es un privilegio poder cantar una ópera, seguida de un concierto sinfónico-coral y de otro de música de cámara.

– ¿Y el recital? ¿Ve factible abordar el repertorio de 'lied' en estos momentos de crisis de público?

- He tenido la fortuna de hacerlo en escenarios como el Palacio de Festivales de Cantabria, los Jardines de los Reales Alcázares de Sevilla, el Centro Botín o la sala Club del Teatro Victoria Eugenia y siempre lo disfruto enormemente. El 'lied' es un género que me apasiona por todas las emociones por las que transitamos en un breve espacio de tiempo y por todas las historias que podemos contar a lo largo de un recital.

– ¿Es más difícil triunfar siendo barítono que tenor?

– Es cierto que tal vez las arias más conocidas para el gran público son las de tenor, pero en todas las obras suele haber un barítono principal, así como otros secundarios, por lo que, en comparación con las sopranos para nosotros es más fácil trabajar.

– Es hijo de la mezzosoprano Ainhoa Zubillaga. ¿Le ha marcado como cantante?

– Es innegable que el hecho de que mi ama sea cantante me ha permitido conocer desde muy pequeño el mundo de la música y estar inmerso en él. Le debo mucho, porque me ha dado muchos consejos valiosos y me ha apoyado incondicionalmente en todas mis etapas musicales. Toqué la trompa y estudié Dirección, pero finalmente me di cuenta de que lo que realmente me apasionaba era cantar.

– Hoy en día, ¿vive del canto?

– Sí. Desde septiembre de 2021 hasta junio de 2023 fui profesor de Coro y Música de Cámara en el Conservatorio Jesús de Monasterio de Santander, pero tuve que dejar el puesto, ya que cada vez tenía más trabajo como cantante y me resultaba imposible compaginarlo.

– ¿Qué obra, título o repertorio le gustaría hacer y aún no ha tenido la oportunidad de abordar?

– Me encantaría cantar el rol de Marcello en 'La Bohème' o repetir el Conde de Almaviva en 'Las Bodas de Figaro', ya que interpreté el papel en una experiencia formativa en Alemania, pero no lo he cantado de manera profesional.