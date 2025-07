Jennifer Lopez pone el BEC a sus pies

El huracán Jennifer Lopez arrasó con todo a su paso por el BEC. La actriz y cantante norteamericana protagonizó en su primera visita a Euskadi ... un show con alma de Superbowl. Frenético. A golpe de hits de calibre mundial y temas inéditos, muestra de que la diva del Bronx atraviesa su enésima juventud. «Vamos a pasar la mejor noche de nuestras vidas», prometió enfundada en un espectacular body de brillantes y botas de mosquetero. La gira 'Up all night', empezó en Bilbao con treinta minutos de retraso, pero culminó con dos horas de pop y éxitos coreados desde el minuto uno.

Recaló en el BEC, apenas dos semanas después que su exmarido Marc Anthony, con un espectáculo en el que hasta las baladas sonaban intensas. Con entradas desde 65 euros hasta 1.700, las más exclusivas, con opción de saludar a la cantante, el espectáculo tuvo cinco actos más el bis en los que obvió su último disco. 'This is me… Now' es una declaración de amor a su expareja Ben Affleck. Así que prefirió incluir temas nuevos como 'Free' y 'Wreckage of you', con varios recaditos al actor: «Gracias por las cicatrices que dejaste en mi corazón». «El verano pasado fue muy duro», confesó en referencia al divorcio y la cancelación de su anterior gira. Aunque no tardó en reconocer que «el amor es la hostia».

Empezó fuerte. 'On The floor', el tema rompepistas que grabó junto a Pit Bull, fue su carta de presentación. Le siguió 'Save me tonight', la primera de las canciones inéditas que interpretó, como muestra de que no está dispuesta a vivir de las rentas. La diva encadenó un primer acto pop y discotequero con un segundo mucho más roquero. Con un mono de cuero negro y cadenas abrió el segundo asalto con 'Jenny from The Block' mezclada con 'We are the champions'. Tras ser manteada por sus doce bailarines y jugar con las escaleras móviles preguntó «¿Estáis listos para 'Get Right'?». Del escenario salieron fuego y chispas mientras parecía que alguien se iba a dislocar la cadera en cualquier momento. Los entreactos fueron de los pocos momentos en los que músicos se llevaron parte del protagonismo, situados al fondo del escenario, a veces casi en penumbra.

Tablao flamenco

Al tercer capítulo llegó con un mono nude de brillantes sobre los hombros de un bailarín, que la posó sobre una cama donde acabó retozando con otros dos. Sonaba la sugerente 'I'm into you'. «Un poquito más sexy, se puede. En estos días me siento un poco más traviesa», vaciló antes de hacer una exhibición vocal en 'Moments in Love'. La primera gran dosis de nostalgia la trajo 'Love don't cost a thing', la versión inglesa de 'Amor se paga con amor'. El BEC se llenó de luciérnagas cuando JLo pidió que encendiera todo el mundo el teléfono para cantar 'All I have', junto a sus tres coristas.

Con el cuarto acto llegaron los guiños a España con un tablao flamenco, con cajón, zapateado, bailarines vestidos de toreros y con la primera de las cuatro canciones que interpretó en castellano. Versionó 'Gracias a la vida' de Violeta Parra enfundada en un mono rojo con escote encordado y botas con flecos a los que se unió un mantón negro con rosas bordadas en 'If you had my love'. El amor más enrabietado se abrió camino con 'Qué hiciste'.

El quinto acto fue la celebración absoluta con 'Waiting for tonight', esta vez con un traje dorado con capucha y alzada por los bailarines. Con 'Dance Again' aumentó aún más la intensidad y la esperada 'Let's get loud' vino acompañada de una excelsa coreografía con abanicos dorados. Con una gorra con las iniciales de Nueva York y volviendo a apostar por el cuero, cerro con 'El anillo', su último gran pelotazo, que suena tan enérgico como irónico viniendo de alguien que atesora cuatro divorcios.

El próximo jueves publica 'Birthday', canción también adelantada en el BEC y con la que celebra que cumple 56 años. Pero parece que, en realidad, le da igual. El tiempo seguirá sin pasar por ella. 'Jenny from the Block' -que ahora es 'from Bilbao'- logró poner a todos a sus pies.