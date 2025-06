Iñigo Martínez de Nanclares 'Tinez': «He dejado mi trabajo para ver si puedo vivir de la música»

Marcela Salazar San Sebastián Martes, 3 de junio 2025, 00:05 Comenta Compartir

Iñigo Martínez de Nanclares, mejor conocido como 'Tinez', es un rapero, cantante y compositor donostiarra de 26 años, que dio inicio a su carrera musical en 2022. Su primer sencillo titulado 'Qué tal?' le dio a conocer entre el público joven y desde entonces no ha parado. Hasta llegar a su primer trabajo, 'All In', un álbum con diez canciones que se estrenó el 15 de mayo de la mano de la discográfica Warner Music Spain.

–Su andadura musical empezó en 2022...

–Así es. Siempre me ha gustado la música y ya había compuesto alguna canción, pero no me animaba a enseñarlas. Ya sabes como somos los guipuzcoanos de tímidos (bromea). No fue hasta que me fui a estudiar a Valladolid y empecé a rapear y a experimentar con el micrófono y el autotune con unos amigos, que me dijeron que tenía que sacar una canción y luego subirla a redes.

–Entonces subió la canción a redes sociales y triunfó.

–Yo no quería salir en redes bajo ningún concepto (ríe). Hasta que un día me desperté y dije 'venga, vamos a hacer el vídeo y a sacar la canción'. Hice mi cuenta de Instagram pública y publicitamos la canción por un vídeo en 'reels'. El vídeo empezó a tener visualizaciones y me empezó a subir el número de seguidores.

–¿Le han parado por la calle alguna vez?.

–Sí. Al principio me paraban muchas veces de fiesta y me pedían fotos hasta en el autobús. Me chocaba un montón. De hecho, tengo grabada una vez que iba a acompañar a mi madre al trabajo y un grupo de chicas me pidió una foto. Mi madre estaba sorprendida, yo diría que hasta se quedó en shock. Y dijo en voz alta, '¿pero este chaval, de qué'? (Ríe).

–¿Qué edad suele tener su público?

–Hay de todo. Aunque la mayoría de personas que escuchan mi música son jóvenes de entre 18 a 22 años. Pero también tengo bastantes oyentes entre los 25 hasta los 30 años.

–Hace menos de un año sacó la canción 'Golden Boy', cuyo videoclip fue grabado en el Reale Arena. ¿Cómo lo consiguió?

–Yo soy del barrio de Amara y siempre he tenido el campo cerca. Además soy de la Real y, bueno, aparte siempre he jugado al fútbol, por lo que decidí incluir una frase relacionada con el fútbol en una canción y se me ocurrió grabar el vídeo en el campo. La verdad es que le 'eché mucho morro' porque tenía a un conocido que me hizo la gestión y al final nos dejaron grabar durante dos horas. Fue bastante surrealista y el vídeo quedó muy bien.

–También ha grabado videoclips en la playa de La Concha y en el frontón de Amara. ¿Por qué es tan especial este último lugar para usted?

–Es un frontón al que todos los niños y jóvenes de Amara han ido a jugar y en el que he pasado varias horas de mi vida jugando con la raqueta junto a mis amigos. Además tiene grafitis y está escondido. No sé, pero es un lugar especial y simbólico para mí y por eso decidí grabar allí mi primer videoclip.

–El 15 de mayo sacó su primer álbum 'All In', que es un término que significa apostar todo lo que se tiene en un juego de azar. ¿Por qué decidió que ese fuera el título?

–Elegí ese nombre porque podría decirse que lo estoy apostando todo por la música. Me he gastado todos mis ahorros para poder hacer este disco y estoy muy motivado. Es más, he dejado mi trabajo este año para ver si puedo vivir de ello.

–Y lo está consiguiendo...

–De momento tengo más de 90 mil oyentes mensuales. Es una locura. El álbum lleva 15 días fuera y ya tiene casi 250.000 reproducciones. Para mí es increíble y me alegro que a mi público le este gustando.

–El disco tiene diez canciones y en algunas de ellas colabora con varios artistas. ¿Cómo valora la experiencia?

–Yo creo que las han recibido muy bien. Tengo colaboraciones con Rico Rosa, que es un referente en la música urbana aquí en Euskadi y con LOWLIGHT, un dúo de productores que ha trabajado con artistas de la talla de Bad Gyal, Cazzu, Dellafuente y Cruz Cafuné. Además de otros productores que son bastante talentosos. Ha sido una locura poder colaborar con ellos y todo lo que estoy viviendo.

–Tiene programada una gira que arrancará el próximo mes de octubre en la sala Razzmatazz en Barcelona. ¿Está emocionado?

–Mucho. Me emociona sobre todo el hecho de poder cantar las canciones del álbum junto a las personas con quienes las he creado. También tengo muchas ganas de ir a Madrid porque hace dos años también fuimos y llenamos la sala. Tengo ganas de ir a Barcelona porque tengo muchos oyentes allí. En Valladolid, por otro lado, tengo muchos amigos y es como mi segunda casa. Mientras que aquí en la sala Dabadaba de Donostia estoy seguro de que vamos a hacer 'sold out'.