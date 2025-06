Imanol Pradales: «Soy más de Bruce Springsteen que de Fermin Muguruza, pero he cantado canciones de Kortatu» El lehendakari se moja sobre sus preferencias en los próximos conciertos de Anoeta aunque no ha aclarado si ha respondido a la invitación de Muguruza

Desde este sábado Donostia se introduce en un frenético carrusel de tres conciertos multitudinarios en diez días. El primero de ellos el Fermin Muguruza y tras él, los dos de Bruce Springsteen. Todos en Anoeta y en ese espacio de diez días. El lehendakari Imanol Pradales ha sido preguntado en el encuentro celebrado en El Diario Vasco por su preferencias entre un artista y otro y lo ha tenido claro: «Me quedo con Bruce», ha confirmado.

Pradales no ha aclarado si acudirá a alguno de los tres conciertos multitudinarios de Anoeta, aunque el propio Fermin Muguruza confirmó a DV en una reciente entrevista que había enviado una invitación al lehendakari. «Puedo decir una cosa. Él no me ha invitado a Ajuria Enea, como dijo. Yo sí le he invitado a Anoeta», explicó el artista irundarra.

El lehendakari, eso sí, ha aclarado que también le gustan algunas de las canciones de Muguruza. «Yo siempre he sido de Bruce, pero ha habido canciones de Fermín en Kortatu que hemos cantado», ha confesado el lehendakari. Queda así zanjada cualquier polémica tras el cruce de declaraciones por la actuación de Fermin Muguruza en la cárcel de Martutene en noviembre del pasado año.