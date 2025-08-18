Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Presentación de la producción de la Quincena Musical 'West Side Story', en la sede de la Euskadidko Orkestra., T. Monfort
Quincena Musical | 'West Side Story'

«Da igual que sea ópera o musical. Es una obra excepcional»

La Quincena Musical ofrece el miércoles en el Kursaal una versión concierto de 'West Side Story'

Teresa Flaño

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:34

¿Es una ópera o se trata de un musical? No parece que haya una respuesta concreta y tampoco importa. En lo que sí se ... coincide es que 'West Side Story' es una gran obra. Al menos así la califica Clark Rundell, director que el miércoles, a las 20.00 horas, dirigirá en el Kursaal, dentro de la programación de la Quincena Musical, una versión en concierto de la famosa composición de Leonard Berstein, con un elenco encabezado por la soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega, que debuta en el papel de María, y el tenor británico-índio Caspart Singh como Tony.

