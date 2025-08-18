«Da igual que sea ópera o musical. Es una obra excepcional»

¿Es una ópera o se trata de un musical? No parece que haya una respuesta concreta y tampoco importa. En lo que sí se ... coincide es que 'West Side Story' es una gran obra. Al menos así la califica Clark Rundell, director que el miércoles, a las 20.00 horas, dirigirá en el Kursaal, dentro de la programación de la Quincena Musical, una versión en concierto de la famosa composición de Leonard Berstein, con un elenco encabezado por la soprano donostiarra Miren Urbieta-Vega, que debuta en el papel de María, y el tenor británico-índio Caspart Singh como Tony.

Una docena de cantantes más, en su mayoría vascos, darán vida a los integrantes de las dos bandas rivales de esta historia. Contarán también con el respaldo del Easo Abesbatza y de la Euskadiko Orkestra, en una formación un tanto singular porque mientras la cuerda estará más reducida tendrá una amplia sección de percusión y se podrán escuchar instrumentos inusuales en una sinfónica como la batería, el saxo o la guitarra eléctrica.

Una entrenadora lingüística ha ayudado al reparto para que sus voces suenen con los matices correspondientes a cada una de las dos bandas, puertorriqueños y neoyorquinos.

Mucho talento

Rundell asegura sentirse muy emocionado porque «aquí la gente se toma muy en serio la música. El nivel de todos los que interpretan los papeles cortos, que no pequeños, es muy alto. Tener aquí tanto talento no ocurre por casualidad».

Respecto a la obra que va a dirigir, Rundell asegura es muy relevante para él porque «soy americano y Berstein fue un músico muy importante para nuestra generación. Yo veía sus conciertos en la televisión y nos enseñó quiénes eran Mozart o Bach. Tenía un talento excepcional y era capaz de poner en su música todos los estilos hasta crear un estilo propio».

Con prácticamente todas las entradas vendidas para el concierto del miércoles, el director señala que «'West Side Story es especial porque conecta con todos los públicos y todas las canciones son 'hits', como sucede con 'Carmen', por ejemplo. Reconozco que para la orquesta puede resultar complicado tocar estos estilos no tan clásicos, con un lenguaje de la calle. Es un reto para todos. Da igual que sea ópera o musical, es una obra excepcional. ¡Yo me lo estoy pasando tan bien! No sé si está permitido disfrutar tanto.

Sin diferencias

Es la primera vez que Miren Urbieta-Vega se sumerge en este tipo de música, aunque asegura que no nota diferencia a la hora de prepararse porque «Puccini no es lo mismo que Verdi y Verdi no es igual que Mozart. Yo acostumbro a estudiar desde mi propio estilo». La soprano donostiarra destaca respecto a los musicales que «nosotros no actuamos con micrófono y hay está el reto para el director que tiene que encontrar un buen balance con una orquesta muy potente».

El tenor Caspar Singh define a 'West Side Story como «una obra maestra», con la complicación de que «todo el mundo la conoce y tiene las expectativas muy altas. Yo garantizo al público que nos lo vamos a pasar muy bien».

El Coro Easo juega un papel fundamental en esta versión en concierto. Su director, Gorka Miranda reconoce que «se trata de una obra muy mediatizada y verla desde una perspectiva más clásica es un reto». Para hacerlo frente, decidió que en lugar de acudir a los montajes musicales, películas o grabaciones, ir directamente a las partituras y «ha sido un proceso muy apasionante. Estoy seguro de que va a ser una gran éxito«.