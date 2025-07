Hidrogenesse, los inconfundibles del pop electrónico, encabezará el «diverso» cartel del Glad is the Day

El escenario principal del certamen Glad is the Day traerá a los inconfundibles Hidrogenesse, pioneros del pop electrónico, que, junto con otros seis grupos, amenizará ... el espacio musical que se instalará en el Parque Cristina Enea el próximo 3 de agosto. El festival, de entrada gratuita, transcurrirá durante dicha jornada, de 12.00 a 21.00 horas. Surgió en 2016, con motivo de la Capitalidad Cultural Europea de dicho año y desde entonces, la cita se ha consolidado como una de las ofertas diurnas más esperadas del verano donostiarra por lo que, la de este año, será su novena edición.

Como es habitual, la jornada contará con dos escenarios que componen, tal y como han asegurado los propios organizadores del certamen, «una oferta variada e igualitaria en todos los sentidos», destacó el Jon Aizpurua, de Kultur Ekintza. A los icónicos referentes de la estética, el humor y la crítica experimentada con 'synth pop', se unen en el Escenario Principal el arcade punk frenético de Sistema de Entretenimiento, el garage-pop postpunk de Pinpilinpussies, el indie shoegaze de las argentinas Fin del Mundo, el pop experimental 'made in Gipuzkoa' de Mirua, la energía rock de Peachy Joke y el espíritu festivo de la formación rap OEP.

Ruina Sónica es el escenario 'secundario', dirigido al público más joven, y la segunda oferta de la que podrá disfrutar el público en el parque de Cristina Enea el próximo 3 de agosto. «Reservamos para este espacio apuestas más transgresoras, mientras que el Escenario Principal lo llenan bandas más tradicionales, porque nuestro público es muy diverso y la oferta musical así lo tiene que reflejar», explicó Sebastián Sallaberry, representante de Dabadaba.

Al ritmo de músicas y mezclas actuales, y destacando especialmente la labor de los DJs, serán ocho las actuaciones vinculadas a los ritmos electrónicos. Linapary y Simona, representan el movimiento 'latin-core' tan extendido en los últimos tiempos, encabezan la oferta más dinámica a los que se unen Scientist, Miravalles, Infanta, Tronis, Puñales B2B LaMia Mari y Putas Amak. Una oferta que, según adelantan desde Glad is the Day, «encenderán la pista con energía diversa y desenfrenada».

Actividades para niños

La principal novedad de esta novena edición es que las múltiples actividades infantiles se llevarán a cabo en la Plaza de las Cigarrera, en el exterior del edificio de Tabakalera, no solo para que Glad is the Day se extienda por otros rincones de Donostia, sino también para «dar espacio al público infantil que, al fin y al cabo, es uno de los fieles a la cita porque, además de disfrutar de la amplia oferta musical, pasan el día, comen y, por tanto, merecen una programación propia. Porque este festival es para todos los públicos», subrayó Aizpurua.

Por su parte, un año más, destacan que «es muy satisfactorio llevar a cabo este tipo de iniciativas de barrio, que sirven para descentralizar la ciudad y dar la vida y el protagonismo que merecen a un paraje tan bello como es el parque de Cristina Enea», destacó Jon Insausti, concejal de Cultura. El enclave situado en el barrio de Egia no solo acogerá actividades musicales, también recibirá a un mercadillo, gestionado a través de Dabadaba, de 50 puestos con una amplia diversidad de comercios, ofertando producto local y mostrando las labores de diseñadores y artistas emergentes de la comarca.