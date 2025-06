Guitarricadelafuente: «Vivo mi momento más disfrutón: canto con más energía, más sensibilidad, más piel»

«Antes componía hacia dentro y ahora canto hacia fuera: estoy en plan disfrutón», advierte. Con solo 27 años se ha convertido en un fenómeno ... musical que llena recintos y llega a públicos diversos: esta tarde, por ejemplo, ya ha colgado el 'no hay billetes' para su concierto en el Kursaal donostiarra. Guitarricadelafuente (Benicasim, 1997), el músico que conjuga su respeto a las raíces con un pop cada vez más desinhibido, está en todos los titulares: por su segundo disco, 'Spanish Leather', por el reciente anuncio de que será protagonista de la nueva película de 'los javis' junto a Penélope Cruz y hasta por protagonizar una colección de Zara.

«Es un buen momento», resume el músico, Álvaro Lafuente según su DNI. Está ya en Donostia desde el lunes «porque aprovecho el concierto para gozar de esta ciudad que tanto me gusta».

– ¿Cómo le llamo, Guitarrica o Álvaro?

– Mejor Álvaro. Lo de Guitarrica lo dejamos para el escenario y el 'show business'... (ríe).

– Llega a un Kursaal con las entradas agotadas: también tiene tirón aquí.

– Estoy encantado. San Sebastián es mi ciudad favorita. Cuando actúo aquí me gusta venir antes para comer bien, pasear... Hace dos años toqué en el Victoria Eugenia y sentí algo muy especial. Donosti siempre me trata bien.

– Hay algo en el País Vasco que le gusta. Le escuché en el 'Hotel Jorge Juan' de Javier Aznar una mirada muy especial a lo vasco.

– Bueno, entramos en una espiral de pensamientos con algo de frikismo... que igual no lo es tanto. Hablábamos de un viaje a Japón y yo comenté lo que para mí son similitudes entre la cultura japonesa y la vasca. Lo pienso sin más base teórica que mis sensaciones, pero veo en común el respeto por la tradición, la artesanía, la naturaleza o la comida, el peso de una cultura milenaria.

– En la gastronomía, por ejemplo, hay un creciente vínculo entre lo japonés y lo vasco, con una actualización de la tradición. Y en su música ocurre algo parecido: es usted como una 'nueva cocina vasca' musical...

– Ya me gustaría que mi disco funcionara como la nueva cocina vasca. Siempre he estado muy influido por la tradición y el folklore. Mi primer disco era un homenaje a la música que había escuchado en mi pueblo, pero este segundo disco, 'Spanish leather', tenía que reflejar mi nueva forma de ver la música, no tan ligada al pasado. Me enorgullezco de la herencia, pero vivo el folklore como algo actual. Soy como soy por todo lo que he recibido, pero mirando hacia adelante.

Conexión especial «Veo semejanzas entre las culturas vasca y japonesa y su respeto a la tradición, a la naturaleza y la buena cocina. Y me gusta»

Evolución «Mi primer disco eran canciones 'hacia dentro': ahora compongo hacia fuera y busco una conexión de energía»

– Un alemán o un australiano que escuchen su disco pueden pensar que es pop actual, sin entrar en raíces o influencias.

– Sí, puede ser música de hoy, pero me gusta seguir llamándola folk. Para mí 'folk' son las historias del pueblo, de la gente de hoy, de mi generación. Quizás el pop de hoy será 'folk' dentro de ochenta años. El pop es accesible porque cuenta historias con las que la gente se siente identificada.

– Aunque es joven, con solo 27 años ya ha evolucionado mucho en estos pocos años de carrera. ¿Ha ido cambiando su público o sus espectadores le van siguiendo en su viaje?

– Siento que estamos viviendo un viaje con la gente que me sigue desde el principio, como una evolución conjunta. Pero a la vez ocurre un fenómeno que me resulta fascinante: en mis conciertos hay un público intergeneracional, con espectadores que van desde el chico de 18 años hasta tu vecino de 54. Me ilusiona conectar con tanta gente.

– Es curioso: hace un año entrevisté a Raphael y decía lo mismo del 'público intergeneracional', pero él abría la horquilla. Hablaba de espectadores de 4 a 90 años, el bisnieto con la bisabuela...

– Raphael es un fenómeno. Hace dos años canté con él en su programa de Navidad y fue inspirador, con tanta implicación y tantas ganas. Sus bolos siguen siendo de más de dos horas porque disfruta cantando, con hambre de llegar a la gente en cada concierto.

– Hace solo unos años grababa en casa las canciones que le dieron popularidad en las redes sociales; ahora llena recintos grandes. ¿Cómo ha cambiado usted personalmente?

– He cambiado porque sería muy aburrido seguir siendo el mismo, pero me reconozco en mis primeras canciones y las sigo cantando en directo, solo que el viaje continúa. Sigo siendo el mismo: con más capas, pero lo de dentro es igual.

– Hemos ganado un músico, pero quizás perdimos un arquitecto: solo hizo un curso. Otros músicos, como el donostiarra Mikel Erentxun, sí acabaron esa carrera de Arquitectura, aunque les costó...

– ¡No sabía! ¡Qué bueno! Cuando yo empecé Arquitectura lo hice porque tenía una inquietud artística, pero en la carrera enseguida apareció todo el peso técnico y me di cuenta de que no era para mí. Veía a mis compañeros tocando los muros para comprobar los materiales, cuando a mí lo que me gustaba era contemplar la forma final de los edificios.

– Me imagino que será un placer actuar en un edificio tan premiado como el Kursaal de Rafael Moneo.

– Sin duda, pero también me encanta el Victoria Eugenia, un teatro precioso y más íntimo.

Placer «Antes me costaba más exteriorizar. Ahora voy cumpliendo años y el sexo y el erotismo son disfrutes de la vida»

– Algunos que somos mayores supimos de usted por el disco tributo a Joaquín Sabina en el que cantaba con Niño de Elche.

– Fue una experiencia maravillosa. Yo admiraba a Niño de Elche y fue un aprendizaje cantar con él una canción tan bonita de Sabina como 'Cerrado por derribo'.

– ¿Qué encontrará el público de hoy en el Kursaal?

– Las canciones de mi anterior disco eran más para ser 'contempladas'; las del nuevo disco son más para vivirlas. Antes cantaba mis emociones para dentro; ahora las canto para fuera, trato de contagiar energía y recibirla.

– En esa línea disfrutona sus videoclips e imágenes son hoy más abiertamente eróticos.

– Sí, hay más erotismo, más piel, más sensualidad. Antes la insinuaba de una forma más inocente, ahora he cumplido años y quiero contagiar disfrute. Y el sexo es uno de los disfrutes de la vida.