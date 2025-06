Guía práctica para el segundo concierto de Bruce Springsteen en Anoeta: el tiempo, objetos prohibidos, horarios...

Amaia Chico San Sebastián Martes, 24 de junio 2025, 06:39 Comenta Compartir

El segundo concierto de Bruce Springsteen en Anoeta volverá a reunir a 40.000 personas aunque, eso sí, estará marcado por un contratiempo de última hora: la ausencia de Stevie Van Zandt por culpa de una apendicitis. Eso sí, los fans del 'Boss' también deberán prestar atención a variables como la amenaza de tormentas fuertes por la tarde, que hace muy recomendable llevar un poncho, por si acaso. A continuación, más información práctica.

1 Horarios Las puertas se abrirán de nuevo a las 18.00 horas

Las primeras notas comenzarán a las 21.00 horas, o minutos antes como el sábado. Pero las puertas del estadio abrirán a las 18.00 horas para que los espectadores puedan ir accediendo a la pista y las gradas por las puertas marcadas en sus entradas. En el exterior hay mapas que facilitan encontrar los accesos. Se recomienda ir con tiempo suficiente para evitar aglomeraciones, y recuerdan que los menores de 16 años deben ir acompañados, como muchos fueron el sábado con sus padres.

2 Transporte público Refuerzos en los servicios de Dbus y Euskotren

Dbus y Euskotren refuerzan hoy también su servicio de autobuses y trenes antes y después del concierto. De trenes, habrá salidas especiales de trenes nocturnos desde Anoeta hacia Hendaia, Lasarte-Oria, Altza y Zumaia para volver a casa tras el concierto. En la web y app de Euskotren hay más información. Y Dbus también refuerza los servicios antes del concierto desde todos los barrios, y habrá un servicio especial entre Policlínica y Anoeta para quienes estacionen en los parkings disuasorios de Miramon e Illunbe, con paradas en Policlínica, Hospitales e Illunbe.

Después del concierto, Dbus habilita entre las 00.00 y las 00.15, «aproximadamente, servicios especiales a los barrios, desde paradas habilitadas en el entorno de la plaza Aita Donostia. En su web, más información.

3 Objetos prohibidos Paraguas, mochilas grandes, cascos o alcohol

La organización recuerda que una vez dentro del estadio no se podrá salir y volver a entrar. Y además no pueden meterse dentro del recinto paraguas (se aconseja llevar ponchos), cámaras no compactas, equipos de grabación de audio o vídeo, punteros láser, bengalas, prendas de vestir con tachuelas, joyería tachonada o cadenas largas. También está prohibido meter alcohol, envases superiores a 50 cl. o neveras.

4 Previsión de tiempo Amenaza de fuertes tormentas y bochorno

No hay buen pronóstico para la hora del concierto. Euskalmet ha activado el aviso amarillo por precipitaciones intensas entre las 15.00h y las 00.00h, tanto en la costa como en el interior de Gipuzkoa, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento. Aemet limita algo más ese temporal al interior de Gipuzkoa. Será un cambio radical respecto a la mañana, cuando se espera incluso que luzcan algunos rayos de sol y que la temperatura supere los 25 grados.

