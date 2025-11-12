Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Robert Treviño, en un concierto al frente de la Euskadiko Orkestra. JUANTXO EGAÑA

El Gobierno Vasco asume que el cese fulminante de Treviño en la EO se debió al mal clima laboral

Una firma externa constató que la «animadversión» y la «confrontación» eran la tónica en su relación con la orquesta

Isabel Urrutia Cabrera

San Sebastián

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El despido fulminante de Robert Treviño (Texas, 1984) como director titular de la Euskadiko Orkestra (EO) ha generado controversia política y judicial desde que el ... Consejo de Administración de la orquesta decidió, el 27 de enero de 2025, poner fin a su titularidad tras ocho años al frente de una formación que depende del Gobierno Vasco y tiene su sede en San Sebastián. El Ejecutivo de Vitoria respondió ayer a la petición de más información que el pasado 13 de octubre requirió el PP en el Parlamento vasco. Las consultas de la agrupación popular se centraban en las razones del cese y las condiciones contractuales de Treviño. Los informes y documentación adjunta, a la que ha tenido acceso este periódico, confirman que el clima laboral fue clave para precipitar la reestructuración completa de la directiva de la Euskadiko Orkestra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  2. 2 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  3. 3

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  4. 4 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  5. 5 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  6. 6

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  7. 7

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  8. 8 La tienda de moda que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  9. 9 Rosalía conquista por primera vez La Revuelta con humor y naturalidad: «Nunca había estado en un programa tan a gusto»
  10. 10 Rechazan la petición de una médica residente de Osakidetza que reclamaba incluir las guardias en sus pagas extra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Gobierno Vasco asume que el cese fulminante de Treviño en la EO se debió al mal clima laboral

El Gobierno Vasco asume que el cese fulminante de Treviño en la EO se debió al mal clima laboral