Responsables de la compañía Sasibil y algunos de los protagonistas de la zarzuela, este martes en el Teatro Victoria Eugenia. Iñigo Arizmendi

'Los gavilanes' regresa al Victoria Eugenia este fin de semana de la mano de Sasibil

Será la última producción que dirija Josean García tras más de 25 años de trayectoria en la compañía

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:13

Es quizá una de las zarzuelas favoritas del público y una de las más representadas desde que se estrenara hace algo más de cien años. ' ... Los gavilanes', con música de Jacinto Guerrero y libreto de José Ramos Martín, regresa al Teatro Victoria Eugenia de Donostia de la mano de la compañía Sasibil este fin de semana, el viernes y el sábado, ambas funciones a las 19.00 horas.

