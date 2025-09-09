'Los gavilanes' regresa al Victoria Eugenia este fin de semana de la mano de Sasibil

Es quizá una de las zarzuelas favoritas del público y una de las más representadas desde que se estrenara hace algo más de cien años. ' ... Los gavilanes', con música de Jacinto Guerrero y libreto de José Ramos Martín, regresa al Teatro Victoria Eugenia de Donostia de la mano de la compañía Sasibil este fin de semana, el viernes y el sábado, ambas funciones a las 19.00 horas.

Estrenada en 1923 en el Teatro de la Zarzuela de Madrird, 'Los gavilanes' es una obra que la compañia donostiarra ha representado en más de veinte ocasiones, pero que se «renueva» en cada función, tal y como asegura su director de escena, Josean García. «Cada representación es como volver a empezar de cero, porque le damos un enfoque diferente, en cuanto a escenografía y en cuanto al elenco de protagonistas», ha reconocido durante la presentación este martes. Para él también será una función muy especial, ya que será la última que dirija como director de escena de Sasibil.

Con una partitura «dinámica» y «melodías que conectan fácil con el público», la música de esta zarzuela «es una de las grandes joyas» de este género en opinión del director musical Arkaitz Mendoza, porque combina «momentos de gran carga dramática con números de carácter popular». Mendoza también ha puesto en valor la importancia de la orquesta en esta obra, que «refuerza la carga dramática» de la historia, y del coro, que se convierte «en un personaje más» en esa tensión que se da entre los protagonistas.

El barítono Antonio Torres encarnará el papel protagonistas de Juan, personaje que tras una larga estancia en Perú regresa a su aldea natal con mucho dinero, pero más mayor. Aquí se reencontrará con su antiguo amor, Adriana, interpretada por la soprano Amparo Navarro. Sin embargo, se enamorará de su joven hija Rosaura, pero su amor no será correspondido, porque ella está enamorada de otro hombre. «Aunque la obra fue escrita hace más de cien años trata temas muy actuales, como el amor, el poder, la nostalgia o el sacrificio», ha recordado Mendoza.

La joven soprano gasteiztarra Ainhoa López de Munain será la encargada de interpretar a Rosaura, en la que será su primera participación con la compañía Sasibil. El tenor Facundo Muñoz encarnará a Gustavo, y a ellos se unirán artistas locales como Ekaitz González de Urretxu, en el papel de Clariván; Jon Imanol Etxabe, como Triket; Koldo Torres, como Camilo; Isabel Aguirrezabala, como Renata; María Jesús Gurrutxaga, como Leontina; Ainhoa Izagirre, como Nita; o Marta Olmedo, como Enma.