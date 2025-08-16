Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Flamenko, reggae eta Europako folk doinuak nagusi Bilbon

Galiziako, Andaluziako, Italiako, Extremadurako eta Erresuma Batuko artistak igaroko dira agertokitik

DV

Larunbata, 16 abuztua 2025, 12:06

Flamenko, reggae eta Europako folk doinuak entzun ahalko dira gauero abuztuaren 16tik 23ra Bilboko Plaza Berrian, Aste Nagusia dela eta, eta Euskal Herriko, Galiziako, Andaluziako, Italiako, Extremadurako eta Erresuma Batuko artistak igaroko dira agertokitik.

Bilboko Udalak jakinarazi duenez, saioak 23:30ean hasiko dira, eta lehena abuztuaren 16an izango da, 'Pangea' ikuskizunarekin. Bilboko Udal Musika Bandak eta Abraham Cupeirok «bidaia musikala eskainiko dute bost kontinenteetako musika tresna berezien bidez».

Folk mediterraneoa izango da entzungai abuztuaren 17an, Ars Nova Napoli taldearekin, eta flamenkoa eta musikaren berrikuntza uztartzen dituen 'Agujetas & Gualberto' ikuskizuna aurkeztuko dute abuztuaren 18an Dolores Agujetasek, bere seme Agujetas Chicok eta sitar doinuekin esperimentatu zuen Gualberto Garciak.

Abuztuaren 19an, Rebeca Rods & Black Light Gospel Choir izango dira protagonistak, eta 20an, Galiziako tradizioaren indarra helduko da Mercedes Peon eta 'Ingrávida' ikuskizunarekin.

Xabi Aburruzaga trikitilari ezaguna igoko da oholtzara abuztuaren 21ean, bere talde osoarekin eta gonbidatu bereziekin. Reggae estiloa ere izango da programaren parte, abuztuaren 22an XXXII. Bilbo Reggae Splash ospatuko baita; aurtengo izar nagusia Winston Reedy reggae klasikoaren britainiar legenda izango da, bere ohiko taldearekin eta tokiko musikari hautatuekin.

Azkenik, abuztuaren 23an, Acetre talde espainiarra arituko da, Portugal eta Extremadura arteko mugako eragin nabariak dituen soinuekin.

