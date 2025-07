«No todo es éxito y focos. También sufro, voy a terapia y tengo días malos»

Iker Elduayen Miércoles, 30 de julio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Antes de llenar salas, recintos y estadios, de sonar en la radio y acumular millones de reproducciones en plataformas digitales, Álvaro de Luna (Sevilla, 1994) cantaba a escondidas en el baño de su casa. Con un walkman en la mano y frente al espejo, imaginaba que actuaba ante un gran público. Era un niño tímido que soñaba con la música mucho antes de formar su primera banda, Sinsinati, y mucho antes de encontrar —y afianzar— su propia voz. Inmerso en una gira «pausada, porque he querido que este verano fuese tranquilo», recala mañana Zarautz como cabeza de cartel de Los40 Summer Live, que arranca a las 21.00 horas. Se subirá al escenario del Malecón junto a La Beba, Enol, Pikete y los exconcursantes de 'Operación Triunfo' Paul Thin y Mayo.

No tiene antecedentes artísticos en la familia. Y no, no es pariente del actor Álvaro de Luna, el Algarrobo de 'Curro Jiménez'. Aunque el equívoco fue tan real como insólito: cuando el intérprete falleció en 2018, sus padres recibieron una carta de pésame firmada por Pedro Sánchez. «Mi madre se llevó un susto tremendo. Me reventó el móvil preguntándome si estaba bien. Y yo vivía en Londres entonces, imagínate».

— No sabía si era cierto o no...

— Totalmente cierto. Ahora es gracioso, pero entonces fue un susto. Mi madre todavía la guarda.

— O sea que, ¿nada que ver con El Algarrobo?

— Bueno, de niño me llamaban 'algarrobo', pero no, no somos familia. A raíz del pésame del presidente, conocí a su hija María, me dijo: «Tienes una carta que me pertenece». Y empezamos la broma: «Somos hermanos».

—En su Instagram pone que le gusta que le llamen 'Alvarito'. ¿Por alguna razón?

—(Ríe) Sí, me han llamado así siempre. Mi abuela me decía Alvarete. Pero sí, me mola. Es que Álvaro es más serio, y esta es una forma cariñosa de dirigirse a mí.

— ¿Tocar junto al mar le da un sentido especial al concierto de mañana en Zarautz?

— No lo dudo, es que a mí me flipa el mar, creo que por eso siempre busco ese tipo de sitios. Estar cerca del mar te cambia la energía. Además, tocar en un sitio como el Malecón... Bueno, no recuerdo cuándo fue la última vez que estuve en Gipuzkoa. Creo que fue con Sinsinati. Es un lugar increíble para disfrutar la música en vivo, con familia, amigos... Es tremendo.

— Sin embargo, el de esta vez es un concierto compartido con más artistas. ¿Cambia algo?

—Sí, es más un festival. Juntas a varios artistas, cada uno toca sus éxitos... Es divertido porque nos cruzamos entre colegas que normalmente no coincidimos por las giras. Y cuando pasa, es muy bonito. Nos preguntamos, cómo nos van las giras, los discos... Te acerca a tus compañeros de profesión, y eso siempre es bonito.

— ¿Cuándo supo que la música sería lo suyo?

— Desde pequeño. Siempre he sentido esa llamada. De chaval me imaginaba cantando las canciones que escuchaba... Lo del miedo escénico vino después. Me daba pudor, pero vas cogiendo tablas y llega un punto donde ya no sientes vergüenza. Aprendes a disfrutar conectando con la gente, generando una energía única. Fue eso lo que me hizo decir: «esto es lo que quiero hacer toda mi vida».

— Para alguien pudoroso, cantar ante tanta gente... ¿Le cuesta?

— Sí y no. Cuando canto, me aíslo. Es como una fiesta para mí. Es verdad que impacta ver a tanta gente coreando tus canciones. Sobre el escenario, los cantantes interpretamos un personaje artístico. Hace poco escuchaba a Jaime Lorente diciendo que un actor tiene un personaje, y creo que los músicos también. Yo soy tímido en mi día a día. Mis amigos me dicen: «Eres uno encima del escenario y otro fuera». Pero he aprendido.

— Componer sus propias canciones, ¿le da quizá más seguridad?

— Claro, no he cantando canciones de otros porque no me he sentido nunca identificado. Creo que no todo el mundo conecta de forma natural con algo que no ha escrito. Para mí escribir es tranquilizador: no dependo de que me llegue una buena canción de fuera. Mis historias son las que hacen que la gente conecte. Y es cierto: te da más independencia.

—¿Y sabe cuándo una canción va a ser un hit?

—No como tal, pero sí que noto cuándo una canción tiene algo especial. Nunca he pensado «esto va a reventar», pero sí he sentido que tenía algo que las demás no. Luego la testeo con mis hermanos, que son adolescentes, y si les escucho tarareándola después de oírla, sé que es buena. Son un buen termómetro: si algo les engancha, es que funciona.

— Hablando de éxitos, ¿qué pasaba aquellas «noches locas en Portugal»?

— (Ríe) Portugal es un lugar muy especial para mí. Iba de pequeño con mi familia, luego en pareja... Es un sitio donde me aíslo, donde me siento seguro. Mi burbuja.

— Ha hecho público lo difícil que fue para usted encontrarse a sí mismo. Tanto que se tomó un largo respiro. ¿Ha sido importante decirlo abiertamente?

— Sin duda. Muchas veces se idealiza demasiado al artista y, en realidad, somos más inseguros de lo que parece. Es un trabajo emocionalmente intenso, lleno de altibajos. A mí me parece importante decir que también sufro, que voy al psicólogo y que tengo momentos de mierda. Que la gente sepa que detrás de un artista hay una persona real.

— ¿Usa la música como terapia?

— Siempre. De hecho, cuando iba a terapia de joven, me recomendaron escribir y que redactara lo que sentía. Y esos escritos se convirtieron en canciones. Cuando me siento fuerte para compartir algo malo que he superado, lo hago. Es liberador.

— ¿Está ahora con nuevo material?

— Sigo girando con 'UNO', mi disco anterior y acabo de sacar un nuevo single, '¿Dónde vamos?'. Será lo que suene este verano.