Euskadiko Orkestra visita Barcelona en un intercambio con la Simfònica catalana
A partir de este viernes 28. en el Auditori barcelonés se celebra el programa de conciertos 'Sorozabal / Mahler'
R, K.
Martes, 25 de noviembre 2025, 07:18
La Euskadiko Orkestra y la Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) protagonizan un diálogo musical a ambos lados del Pirineo ya que ... esta semana se intercambian en sus respectivas temporadas.
La orquesta vasca ofrecerá durante tres días, a partir de este viernes 28. en el Auditori barcelonés el programa de conciertos 'Sorozabal / Mahler'.
Con un programa de compositores que incluyen a Albéniz, Mompou, Gerhard, Debussy, Oliu y Ravel, la OBC visitará mañana el Euskalduna de Bilbao y el jueves y viernes el auditorio del Kursaal.
La Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya visita por tercera vez la temporada de Euskadiko Orkestra, las dos primeras fueron en 1999 y 2002. Ahora se presenta con su director titular, el francés Ludovic Morlot, y acompañada de la soprano catalana Núria Rial.
