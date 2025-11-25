Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Euskadiko Orkestra visita Barcelona en un intercambio con la Simfònica catalana

A partir de este viernes 28. en el Auditori barcelonés se celebra el programa de conciertos 'Sorozabal / Mahler'

R, K.

Martes, 25 de noviembre 2025, 07:18

Comenta

La Euskadiko Orkestra y la Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) protagonizan un diálogo musical a ambos lados del Pirineo ya que ... esta semana se intercambian en sus respectivas temporadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2 Un grupo de amigos de la infancia gana 250 millones de euros en el Euromillones: «Es la primera vez que jugábamos juntos»
  3. 3 Seis heridos leves tras salirse de la calzada un autobús de Lurraldebus en Oñati
  4. 4 La cafetería que abre su segundo local en el centro de San Sebastián
  5. 5

    Gipuzkoa se mete de lleno en un aviso por intensas lluvias durante 36 horas ininterrumpidas
  6. 6 56 candidatos al Tambor Oro: desde Bruce Springsteen a Xabi Prieto
  7. 7

    «Nunca jamás me ha llamado una empresa para dar un alta»
  8. 8 Un accidente múltiple en la N-I en Irura, sentido Donostia, se salda con cinco heridos y largas colas
  9. 9 El consejo de coctor García-Dihinx para los días de frío: «Mejor si vas al trabajo sin abrigo o sales un rato sin él»
  10. 10

    La crisis del alquiler lleva a más ayuntamientos a aplicar el recargo del IBI a los pisos vacíos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Euskadiko Orkestra visita Barcelona en un intercambio con la Simfònica catalana

Euskadiko Orkestra visita Barcelona en un intercambio con la Simfònica catalana