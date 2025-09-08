Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Xabier Zeberio oso pozik agertu da diskoarekin, musikan ibilbide berria ireki diola iritzita. F. de la Hera

Estrella Morente edo Xabier Zeberio, Getxoko erreklamo

Benito Lertxundi omentzeko ikuskizuna izango da irailaren 10etik 14rako folk jaialdiaren beste une berezietako bat

I. M.

Astelehena, 8 iraila 2025, 16:44

Xabier Zeberio & Andres Isasi Musika Eskola, Estrella Morente, Capercaillie edo Carminho artistak eta Benito Lertxundi omentzeko antolatutako 'Hunkidura kuttunak' ikuskizuna dira irailaren 10etik 14ra izango den Getxo Folk jaialdiaren protagonista nagusiak.

Orotara 13 emanaldi eskainiko dira, ordaindu beharreko bost Muxikebarrin -sarrerak jada salgai dira ohiko kanaletan- eta gainerako zortziak hiru kokaleku ezberdinetan: Areetako Geltokia plazan, Geltokia plazan eta Ereaga hondartzako aparkalekuan.

Abiapuntua musikari gipuzkoarraren 'Pause' proiektuak emango dio. Bakarkako debuteko diskoaren abestiak harizko instrumentuen eremura eramango ditu musika eskolaren laguntzarekin. Biharamunean Estrella Morenteren, flamenkoaren eszenako artista enblematikoenetakoaren, txanda izango da. Bigarren aldiz izango da jaialdian, aurrekoan bezala «generoaren ahots garrantzitsuenetako bat izatera eraman duten ezaugarriak erakusteko».

Musika tradizionala kanpotik ere helduko da, irailaren 13an Capercaillie eskoziarrak eta Carminho portugaldarrak arituko baitira. Lehenek «bere herrialdeko eta kanpoko erritmo tradizionalen erreferentzia nagusietako bat izan da, sustraiko musikak beste joera batzuekin uztartuz» ibilbide luzea osatu dute; bigarrenak fado eta kantu tradizionalaren artisten belaunaldi berri baten erakusle dira. «Forma eta musika paisaia berriak aztertzeko gaitasunagatik» nabarmentzen da, «kanon tradizionalak alde batera utzita, baina sustrai sakonak dituen genero baten bidea alde batera utzi gabe».

Zikloa itxiko du 15ean 'Hunkidura kuttunak' ikuskizunak. Diziplina ezberdinetako artistek omenaldia egingo diote Oriko bardoari. Kukai Dantza eta Arkaitz Hormaetxeren zuzendaritzapean, besteak beste, Mikel Markezek, Idoia Asurmendik, Janus Lesterrek eta Miruak «ibilbide musikal eta emozionala proposatuko dute musikari oriotar handiaren ibilbidean zehar».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multas de hasta 80 euros por no portar la nueva baliza de señalización en carretera
  2. 2 «Que nos sancionen por esto es imperdonable. Se han pasado tres pueblos»
  3. 3

    Una sanción para ponerle aún más emoción
  4. 4 Así te hemos contado el Alarde de Hondarribia
  5. 5 Bandera de La Concha: Clasificaciones de la categoría masculina
  6. 6

    Los vecinos de Donostialdea respiran el peor aire de Euskadi, solo por detrás de Bilbao
  7. 7

    «Este verano hay una invasión de gaviotas y llegan a dar miedo»
  8. 8 El influencer que desmiente uno de los mitos más populares de San Sebastián
  9. 9 Programa completo del Zinemaldia: películas, salas y horarios
  10. 10 John Toshack: «Bill Shankly, mi mejor entrenador; Carlos Xavier, mi mejor jugador»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Estrella Morente edo Xabier Zeberio, Getxoko erreklamo

Estrella Morente edo Xabier Zeberio, Getxoko erreklamo