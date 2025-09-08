Estrella Morente edo Xabier Zeberio, Getxoko erreklamo
Benito Lertxundi omentzeko ikuskizuna izango da irailaren 10etik 14rako folk jaialdiaren beste une berezietako bat
I. M.
Astelehena, 8 iraila 2025, 16:44
Xabier Zeberio & Andres Isasi Musika Eskola, Estrella Morente, Capercaillie edo Carminho artistak eta Benito Lertxundi omentzeko antolatutako 'Hunkidura kuttunak' ikuskizuna dira irailaren 10etik 14ra izango den Getxo Folk jaialdiaren protagonista nagusiak.
Orotara 13 emanaldi eskainiko dira, ordaindu beharreko bost Muxikebarrin -sarrerak jada salgai dira ohiko kanaletan- eta gainerako zortziak hiru kokaleku ezberdinetan: Areetako Geltokia plazan, Geltokia plazan eta Ereaga hondartzako aparkalekuan.
Abiapuntua musikari gipuzkoarraren 'Pause' proiektuak emango dio. Bakarkako debuteko diskoaren abestiak harizko instrumentuen eremura eramango ditu musika eskolaren laguntzarekin. Biharamunean Estrella Morenteren, flamenkoaren eszenako artista enblematikoenetakoaren, txanda izango da. Bigarren aldiz izango da jaialdian, aurrekoan bezala «generoaren ahots garrantzitsuenetako bat izatera eraman duten ezaugarriak erakusteko».
Musika tradizionala kanpotik ere helduko da, irailaren 13an Capercaillie eskoziarrak eta Carminho portugaldarrak arituko baitira. Lehenek «bere herrialdeko eta kanpoko erritmo tradizionalen erreferentzia nagusietako bat izan da, sustraiko musikak beste joera batzuekin uztartuz» ibilbide luzea osatu dute; bigarrenak fado eta kantu tradizionalaren artisten belaunaldi berri baten erakusle dira. «Forma eta musika paisaia berriak aztertzeko gaitasunagatik» nabarmentzen da, «kanon tradizionalak alde batera utzita, baina sustrai sakonak dituen genero baten bidea alde batera utzi gabe».
Zikloa itxiko du 15ean 'Hunkidura kuttunak' ikuskizunak. Diziplina ezberdinetako artistek omenaldia egingo diote Oriko bardoari. Kukai Dantza eta Arkaitz Hormaetxeren zuzendaritzapean, besteak beste, Mikel Markezek, Idoia Asurmendik, Janus Lesterrek eta Miruak «ibilbide musikal eta emozionala proposatuko dute musikari oriotar handiaren ibilbidean zehar».
