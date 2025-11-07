Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

El riesgo como única patria

Elene Arandia

Elene Arandia

San Sebastián

Viernes, 7 de noviembre 2025, 09:36

Comenta

Tose y es noticia, respira y se le busca significado. La época ha convertido la sobreexposición en una forma de lenguaje, y el artista contemporáneo — ... a veces a su pesar— en un espejo de la saturación que lo rodea. En esa superficie hipermediatizada, 'LUX' se levanta como una anomalía: un disco que no busca gustar, sino ordenar el ruido y devolverle al pop la posibilidad de ser, otra vez, un espacio para el riesgo y la contemplación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Un profesor vasco de autoescuela explica el peligroso efecto vaca en las carreteras: «Mirad a qué velocidad vamos...»
  3. 3 Los promotores del megaoutlet de Hondarribia reclaman 13,7 millones al Ayuntamiento
  4. 4 Gana el Euromillones y le compra una carnicería a su vecino «porque quería que abrieran una en su pueblo»
  5. 5

    «Sufrí ocho años de acoso escolar»
  6. 6 El profesor de la EHU Carlos Martínez Gorriarán denuncia pintadas contra su persona en el campus de San Sebastián: «La bestia engorda»
  7. 7 Instrucciones para seguir la botadura: será a las 17.00 y podrá verse en directo en diariovasco.com
  8. 8

    Una arrasatearra con esclerosis múltiple gana la batalla a Vueling, que no le dejaba subir al avión con el triciclo eléctrico
  9. 9

    Otegi apuesta por una Ertzaintza al estilo «nórdico» y apunta: «En las series no están todo el día sacando la pistola»
  10. 10

    Los jóvenes vascos son los que más se emborrachan y más cannabis consumen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El riesgo como única patria