Patrick Alfaya, ayer en el Kursaal. Iñigo Royo
Patrick Alfaya | Director de la Quincena Musical

«El elemento local tira y eso fortalece nuestra propuesta»

El director del festival destaca el buen hacer de los artistas de casa en esta edición que ha vuelto a recibir el respaldo del público

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Viernes, 29 de agosto 2025, 00:09

A pocas horas de que se interprete la última nota, Patrick Alfaya ya respira tranquilo tras haber cumplido con todos los objetivos marcados por el ... festival. Con 32.723 personas asistentes y una recaudación en taquilla de 812.732 euros, el director de la Quincena Musical destaca el buen hacer de los artistas locales que han participado en la cita pero no quiere caer en la complacencia. «El mundo está cambiando, también las artes escénicas y la música clásica. Por eso tenemos que buscar nuevas propuestas que puedan atraer a los programadores y al público», insiste.

