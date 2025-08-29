A pocas horas de que se interprete la última nota, Patrick Alfaya ya respira tranquilo tras haber cumplido con todos los objetivos marcados por el ... festival. Con 32.723 personas asistentes y una recaudación en taquilla de 812.732 euros, el director de la Quincena Musical destaca el buen hacer de los artistas locales que han participado en la cita pero no quiere caer en la complacencia. «El mundo está cambiando, también las artes escénicas y la música clásica. Por eso tenemos que buscar nuevas propuestas que puedan atraer a los programadores y al público», insiste.

– ¿Ha cumplido la presente edición las expectativas que se habían marcado?

–Tanto a nivel económico como de público sí. Hemos superado los 800.000 euros de recaudación en taquilla, y prácticamente hemos igualado el número de espectadores respecto al año pasado, aún habiendo programado una cita menos en el Kursaal y sin ópera. A nivel musical, cada uno tendrá su opinión sobre cada uno de los conciertos. Me consta que a mucha gente le gustó mucho la propuesta de 'West Side Story', pero hay quienes nos han comentado que teníamos que haberla amplificado. Pero en general, creo que la programación ha cumplido con las expectativas del público.

– El número de espectadores se mantiene. ¿Quiere esto decir que no se incorpora nuevo público al festival?

– Nos consta que la mayoría de los asistentes son de San Sebastián y alrededores, pero tengo la sensación de que también viene mucha gente que está de vacaciones aquí. Pero es cierto que tenemos un grupo de 600-700 personas que repiten mucho, y eso para nosotros es bueno, porque nos da estabilidad económica.

– El auditorio del Kursaal ha colgado en tres ocasiones el cartel de 'no hay billetes', y lo ha hecho con propuestas protagonizadas por artistas locales...

– Sí, y yo lo veo como algo positivo. El elemento local tira y eso fortalece nuestra propuesta y nos da una base sobre la que poder desarrollar ciertas cosas, más en esta época en la que el tirón de las grandes orquestas es más renqueante. 'West Side Story' es un ejemplo de ello. Al igual que en las artes escénicas, la música clásica también está sufriendo una crisis de público, por eso creo que hay que buscar nuevas estrategias e ir experimentado. Uno de los problemas de la música clásica es que hay muchas resistencias internas, entre los programadores y también entre el público. Quizá haya llegado el momento de repensar y empezar a hacer otro tipo de cosas en el Kursaal, aunque sin perder el centro, y es que somos un festival de música clásica.

– ¿Quiere esto decir que en próximas ediciones se apostará más por artistas locales?

– No, porque no podemos limitar el repertorio a que lo interpreten solo artistas locales, sería empobrecer mucho el festival, pero visto la presencia y el éxito que han tenido este año creo que, y lo digo entre comillas, es un campo a «explorar». Es algo que tenemos que ir ensamblando.

– Xabier Anduaga ha sido uno de los grandes nombres de esta edición. Sus dos actuaciones agotaron las entradas. ¿Ya están hablando con él para que vuelva?

– Xabier va a volver en breve, pero no el año que viene. Tenemos que hablar con él y decidir el formato y la fecha, pero a él le apetece, porque esta es su ciudad.

Próxima edición «Les Ballets de Monte-Carlo presentarán su nueva producción y volverá el director Riccardo Chailly»

– Al margen de las propuestas del Kursaal, muchos ciclos han superado el 90% de ocupación, y el concierto de Arantzazu ha vuelto a ser un éxito...

– Sí, como todos los conciertos de la Quincena Andante. En el caso de Arantzazu, hay que tener en cuenta que se alimenta mucho de público del entorno, por eso hay que hilar fino con el repertorio. Suele ser un concierto muy festivo y para muchos se ha convertido en una cita anual. Pero estamos igual de contentos con los conciertos que se hacen en el Museo San Telmo, que se llenan uno tras otro.

– El ballet se consolida en la Quincena. Para el año que viene ya han confirmado la presencia de Les Ballets de Monte-Carlo.

– Sí, vendrán con su nueva producción, 'Ma Bayadère', de su director Jean-Christophe Maillot, que lo estrenarán en diciembre. Nos lo propusieron y lo aceptamos. La danza tiene su público, aunque suele ser complicado que las compañías puedan venir en verano.

– ¿Algún otro nombre confirmado para el año que viene?

– Sí, el regreso de Riccardo Chailly, uno de los directores de esa 'vieja guardia' de la que ya quedan menos. Vuelve con la Filarmonica della Scala de Milán en la que será su última gira como director principal tras doce años en el cargo. También está confirmada la presencia de la Mahler Chamber Orchestra bajo la dirección del británico Daniel Harding, con el pianista Daniil Trifonov como solista.

– Han sido 79 citas. ¿A cuantas ha podido asistir?

– Creo que a unas cuarenta.

– Personalmente, ¿cual ha sido el concierto que más le ha gustado?

– Me quedó con la primera actuación de la Orquesta de la Comunitat Valenciana-Palau y su interpretación de la 5ª de Shostakóvich, me pareció extraordinaria. Pero también estoy muy satisfecho por el estreno de la ópera infantil 'Nizugu' y el trabajo hecho en 'West Side Story'.