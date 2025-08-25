Donostia se reinventa con Dantz Festival, un evento que va más allá de la música

Donostia entra en modo festival. A pocas horas de que arranquen las actividades de la novena edición de Dantz Festival, la ciudad suena a otro ... ritmo. No es solo música electrónica lo que se avecina, sino una semana entera de arte, tecnología, pensamiento, comunidad y baile. Las calles, los clubes, los espacios culturales e incluso las oficinas abren sus puertas a una propuesta que va mucho más allá del entretenimiento. «Queremos que la música electrónica no solo se le relacione con la noche y hacer que también funcione como impacto cultural», ha reivindicado el director de Dantz, Jokin Telleria, este lunes en la presentación del festival, patrocinado por DV

La puesta de largo ha tenido lugar este lunes en Convent Garden, en un ambiente informal, pero lleno de complicidades entre las distintas instituciones que apoyan el evento. Junto a Telleria, han estado Jon Insausti, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Donostia; Arantza Martínez Tobalina en representación del Gobierno Vasco y Ander Toña desde Laboral Kutxa. Todos ellos han coincidido en destacar el valor que Dantz ha ido adquiriendo en el ecosistema cultural vasco, en «la aportación positiva que hace para la ciudad porque ha llegado para completar la fotografía cultural de Donostia» y en su capacidad de conectar con públicos diversos desde la innovación artística, poniendo en el foco «la capacidad de la cultura por ser motor de cambio para el sistema social, cultural y económico».

La novena edición de Dantz Festival se celebrará los días 29 y 30 de agosto en el anfiteatro de Miramon, un enclave privilegiado, al aire libre, donde la música reverbera con una acústica natural que lo convierte en una de las citas musicales más exclusivas del verano. Allí, se reunirán algunas de las figuras más relevantes del panorama de la electrónica local, nacional e internacional.

Destacan como cabezas de cartel la palestina Sama Abdulhadi, voz de una generación que mezcla beats con lucha y libertad; el dúo estadounidense Octave One, leyendas vivas del techno de Detroit «y cuyos temas suenan en todo el mundo»; la alemana Helena Hauff, gran dama del electro áspero y oscuro; el británico Surgeon, refinado e industrial; el búlgaro KiNK, maestro del directo; o el incombustible DJ Hell. A su lado, una nutrida selección de artistas locales y estatales que completa una propuesta sonora que cruza fronteras y géneros, en una programación que refleja el espíritu de las intersecciones, el lema de esta noveda edición del evento que hace conectar a Donostia con los ritmos electrónicos.

Actividades durante la semana

Porque si algo caracteriza a Dantz, desde su germen en 2016 y su consolidación en 2017, es su empeño en convertir el festival «en un cruce de caminos». «Más que una sucesión de conciertos, lo que se propone es una experiencia expandida que también ocurre en galerías, salas de debate, terrazas y espacios de creación». Por eso, además de las dos jornadas de las que se compone el evento, y las sucesivas fiestas que se prolongarán en la Cripta de Convent Garden hasta las 06.00 de la mañana, se llevará a cabo una serie de actividades paralelas a las dos noches de música que se celebrarán durante la semana. Todos los eventos que componen la programación son gratuitos, no obstante, será necesario inscribirse a través de dantz.eu/festival.

Este martes, la oficina del propio festival, en sus instalaciones de Lasarte, abrirá sus puertas para recibir a profesionales, curiosos y vecinos con ganas de entender cómo se cocina todo esto desde dentro. El miércoles será el turno del pensamiento y el arte visual: un taller sobre producción musical con inteligencia artificial, impartido por Flavio Banterla, que se ofrecerá en The Social Hub, seguido de una exposición en ArteUparte con obras de Juan Tosina (autor del cartel de este año) y Paul Lataburu, artistas que han creado desde esa misma idea de cruce, de mezcla, de colisión fértil entre lenguajes. Y el jueves, Tabakalera acogerá una mesa redonda conducida por Jaime de los Ríos, donde agentes culturales del ámbito audiovisual, la gestión y la educación compartirán miradas sobre la creación contemporánea.

Sin embargo, la cita musical y la nota de los artistas llegará el fin de semana. El viernes arrancará con los sets de Ladrillovitz y Baldman antes de que se sucedan los grandes nombres de la jornada: DJ Hell, Helena Hauff y Sama Abdulhadi. El sábado, la programación se redobla con dos escenarios: una novedad que Dantz incluye este año con el fin de «dar el protagonismo que merecen a artistas locales». Así pues, el cartel local de este año lo completan figuras como Borja S, Celia Carrera, Irune Muguruza, Koldo Intermusic o Zatibi, entre otros. Main Stage y el Dantz Radio Stage, instalado en el frontón anexo, donde tendrán lugar sesiones B2B, lives y AV shows como los de Rec_Overflow o Zatibi. En el escenario principal destacan los directos de Octave One, KiNK y Surgeon.

En cuanto a las ventas, los últimos abonos están a la venta en la web del festival, tras haberse agotado ya las tres primeras tandas de entradas. También se pueden adquirir tickets por día, a la entrada de ambas citas musicales, en la misma taquilla. «La venta de entradas va a muy buen ritmo y nos ha sorprendido mucho que este año tenemos espectadores de procedentes de 18 países diferentes», destaca orgulloso Telleria. Una cifra que habla del alcance global de un festival nacido junto al mar y que hoy se proyecta hacia el mundo.