La dirección e impulsores de Dantz Festival en la presentación de la novena edición del festival, este lunes en Convent Garden. Arizmendi

Donostia se reinventa con Dantz Festival, un evento que va más allá de la música

La novena edición del evento electrónico se celebrará en el anfiteatro de Miramon el viernes y el sábado con artistas internacionales y una diversa programación de charlas, exposiciones y actividades paralelas

Iker Elduayen

Iker Elduayen

San Sebastián

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:56

Donostia entra en modo festival. A pocas horas de que arranquen las actividades de la novena edición de Dantz Festival, la ciudad suena a otro ... ritmo. No es solo música electrónica lo que se avecina, sino una semana entera de arte, tecnología, pensamiento, comunidad y baile. Las calles, los clubes, los espacios culturales e incluso las oficinas abren sus puertas a una propuesta que va mucho más allá del entretenimiento. «Queremos que la música electrónica no solo se le relacione con la noche y hacer que también funcione como impacto cultural», ha reivindicado el director de Dantz, Jokin Telleria, este lunes en la presentación del festival, patrocinado por DV

