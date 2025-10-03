«Desconfío de los artistas 'quedabién': me gustan los que molestan y se contradicen»

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Viernes, 3 de octubre 2025, 19:49 | Actualizado 19:58h. Comenta Compartir

Loquillo no descansa: el susto de salud que sufrió hace un par de años no le hizo parar, sino pisar el acelerador hacia delante. José María Sanz (Barcelona, 1960), afincado en Donostia desde hace casi veinte años, presenta 'Corazones legendarios', el disco en el que recupera sus canciones clásicas en dúos con un repertorio de artistas que va de Raphael a Alaska, Dani Martín o Manolo García. La gira del disco llega el próximo viernes, día 10, a Bilbao. Pero hablar con El Loco no es solo hablar de un disco: el artista reflexiona sobre el éxito, la salud y el paso del tiempo en una entrevista para DV que puede verse en la web www.diariovasco.com y también en redes sociales (Youtube, Instagram, Tik Tok y X).

– ¿Es Loquillo un corazón legendario?

– El corazón legendario son todos aquellos que participan en este disco, esa Santa Hermandad que formamos la mayoría de los músicos de rock y pop de este país.

– Estamos en Donostia, su casa.

– Soy ciudadano vasco. Llevo 19 años aquí, aquí pago mis impuestos y aquí hago mi vida. Pero es una vida al margen: procuro desaparecer cuando llegan los grandes eventos. Soy una persona muy introvertida y gatuna.

– El 'leitmotiv' de buena parte de su carrera musical y literaria sigue siendo Barcelona.

–Yo llevo el ADN de Barcelona dentro. Una vez me dijo Montserrat Roig que las raíces de uno sirven para empaquetarlas y llevarlas contigo. La Barcelona en la que me crié y crecí es la que llevo conmigo.

– Lleva 47 años de carrera, pero ahora todo el mundo le habla de la entrevista con David Broncano hace unos días en TVE.

– Mi compañero Pepe Risi dijo que uno es la cantidad de discos que vende. En este oficio todo es efímero, el éxito y el fracaso. Nunca hago caso a lo que opinen los demás: siempre he seguido mi propio camino detrás de mi instinto, que es lo más importante para un músico de rock. Yo tengo dos carreras diferenciadas: una es la más conocida, en el rock español, y otra es mi proyecto de poesía contemporánea. Es una forma de no cansar al personaje, de no convertirte en un músico tributo de sí mismo y, sobre todo y de no ser un permanente adolescente.

– Sigo con Broncano: se vio un Loco más humano, más vulnerable. ¿El Loquillo 'chulo' solo queda para los escenarios?

– La prensa pocas veces ha querido saber más de quien está bajo el personaje. Soy el que hice un proyecto como 'Mujeres en pie de guerra', sobre la memoria histórica, hace 20 años, con la película de Susana Koska, directora donostiarra. Y el que hace proyectos de poesía contemporánea, y novelas.

– Sigue a lo suyo.

– Nunca he hecho caso a los demás. Se lo digo a los artistas jóvenes: primero, hay que molestar a ambas partes; y segundo, si tienes 18 años, nunca hagas caso a gente mayor de 30. Si encima te critican, esa es la mayor plataforma para el éxito.

– Habla sin tapujos de los problemas de salud que ha sufrido en los últimos años.

– Sin problemas: no soy una víctima. Todo el mundo ha tenido problemas de tiroides o de corazón: la vida y la muerte están unidas. No me siento una persona distinta porque tenga un diagnóstico. Cuando caes, te levantas. La música es sanadora, salva almas. La vida es una batalla campal desde que empiezas a llorar cuando naces. Tengo ejemplos cercanos. Mi padre luchó en la Guerra Civil en el bando republicano, estuvo en campos de concentración, fue estibador del puerto de Barcelona descargando cajas de 50 kilos. Mi madre sufrió la represión de cómo se trataba a las mujeres después de la guerra. Mi compañera también ha sufrido lo suyo. No tengo derecho a quejarme. Llevo 45 años en esto, desde que empecé con la primera banda, aunque antes había cantado en un cabaret de Las Ramblas. He dado trabajo a mucha gente sin ningún tipo de subvención. Me siento muy orgulloso de una carrera sin tener necesidad de pedir nada a nadie. Cuando tengo que buscar dinero para proyectos como mis giras de poesía contemporánea busco empresarios privados.

– Por cerrar el tema de la salud, ¿se ha 'humanizado' más? Hay artistas que por coquetería ocultan sus enfermedades.

– Hay exceso de exhibicionismo en todo. Conozco a artistas que están ayudando a causas que ahora mismo centran la opinión pública y no salen a decirlo en público. Las enfermedades forman parte de la vida, sin más. Lo que me ha pasado les ha pasado a 30.000 personas en España en el último año.

'Corazones legendarios'. Loquillo con invitados Género: Dúos con sus canciones clásicas.

Discográfica: Warner.

Precio: 35 euros (vinilo).

– ¿Por qué 'resucita' ahora sus canciones más conocidas en 'Corazones legendarios'?

– Es el legado. Uno tiene que reivindicarse cada cierto tiempo. Generaciones distintas han cantado mis canciones, y ahora toca dárselas a los compañeros de profesión para que hagan su lectura. Este es el primer volumen, con solistas. Habrá un segundo volumen dedicado a las bandas.

– ¿Cómo se ha planteado la elección de los compañeros de viaje para el disco? Hay un muestrario de lo más heterogéneo, de Raphael a Kutxi Romero.

– Muy sencillo. Soy como un director de cine que cuenta su vida a través de sus canciones y elige a los actores perfectos para cada guión. Había canciones que ya tenían su protagonista porque esos músicos ya habían hecho versiones. En otros casos yo estaba muy interesado en que hicieran su revisión. Tenía claro, por ejemplo, que para 'Los Buscadores' Kutxi Romero era perfecto. En el caso de 'Mujeres en pie de guerra', de la banda sonora de Susana Koska, la canción 'Antes de la lluvia' era para Ismael Serrano. 'El Rey del Glam' debía ser con Alaska porque yo canté la primera versión de esa canción. No hay ningún artista, exceptuando a Raphael, con el que yo no hubiera tenido una vinculación personal. Este no es un disco creado en una compañía de discos: es un disco que me he inventado yo a mi manera, como siempre. Ya verás cuando llegue el volumen con las bandas con su relectura de mis canciones y yo cante con ellos. Eso será muy divertido. Para mí este proyecto era una liberación después de tres años de gira por teatros con mi espectáculo de poesía. Físicamente eso exige mucho más, metiéndote en 16 personajes diferentes. Aquí solo soy yo.

– Quienes vimos ese Loquillo teatral, en el Kursaal, aplaudimos un show redondo.

– Yo creo que junto con el de Poveda, que también está a otro nivel, somos los dos únicos que reivindicamos la poesía contemporánea con una gran potencia de espectáculo. Son proyectos muy difíciles de equilibrar económicamente, pero te hacen crecer como artista. Ahora los poetas son los raperos: cogen el lenguaje de la calle y crean otro lenguaje con otros sonidos.

– Hablemos de Raphael y esa 'Voluntad de bien' que cantan juntos.

– Es el único artista del disco con el que yo no había trabajado hasta ahora. Los dos somos hijos, entre otras influencias, de la canción francesa. Era lógico que una canción como 'Voluntad de bien', que compuso Sabino Méndez para terminar el disco 'Día de una Tregua' y que abría 'Transgresiones', entraba perfectamente en lo que estaba haciendo en aquel momento Raphael, que era un disco en homenaje a la canción francesa. Fui audaz y se lo ofrecí. Aceptó enseguida. Luego tuvo el incidente de salud que ya conocemos y paramos el disco hasta que él pudo cantar. Al grabar con Raphael sentí lo mismo que cuando grabé con Johnyy Haliday en 2007: me sentí delante de la historia. Cantar con esos dos músicos es una de las cosas más grandes que me ha pasado nunca.

– Hay una conexión especial con todos los artistas del disco.

– Me gustan los artistas que arriesgan. En el caso de este disco tienes a un artista como Shuarma, que ha hecho 'El Principito', y tenemos a otro como Coque Malla, cada vez más metido en el mundo del teatro, o a Bunbury, que investiga en las raíces hispanoamericanas. También Calamaro toma riesgos: cada vez va más por su camino al margen de lo que piensen los demás. Insisto: me gustan los artistas que molestan, que se equivocan, que se contradicen. Eso les hace humanos. No me gustan los artistas que se creen en posesión de la verdad, ni los artistas 'quedabién'. No te fíes nunca de uno de esos: son 'fake'. Me gustan los artistas que atraviesan el desierto cuando nadie les hace caso, que vuelven a levantarse y a hacer grandes obras. Calamaro es uno de los letristas más importantes del rock español. Me siento orgulloso de haber cantado tantas veces con él.

Ampliar Loquillo graba la entrevista en el plató de DV. Morquecho «Ya tengo un buen 'disparo' para mis 50 años de música» Está feliz con este 'Corazones legendarios' que ha reunido a Rubén Pozo y Leiva otra vez e incluye dúos con Dani Martín, Los Secretos o Iván Ferreiro. En Pontevedra comenzó la gira que acompaña el disco y que el día 10 le trae a Bilbao, el 11 a Zaragoza y el 24 al Movistar Arena de Madrid (por ahora no hay fecha prevista en Donostia). En algún momento llegará «un gran evento» con parte de los invitados. Pero Loquillo ya tiene pensado el día después a los 'Corazones legendarios': «Tengo el disco preparado, y no es broma», dice. Tampoco olvida que en 2028 celebra su 50 aniversario en la música, «momento para el que ya tengo pensado un buen 'disparo'», «Nunca he creído en el hecho de de que una compañía discográfica te diga lo que tienes que hacer. Los grandes artistas funcionan a su aire y a su tiempo, no bajo obligación o bajo una serie de normas que ahora mismo parece que se están imponiendo en la industria, y que están muy lejos de lo que yo creo que debe ser el artista total». Esta entrevista se graba también en vídeo, para la web de El Diario Vasco, en la Redacción del periódico en Miramon. Donostia es la casa de Loquillo «aunque hago vida tranquila: cuando llega el Festival, por ejemplo, me voy. Pero siempre pasan cosas. Hace unas semanas bajé de casa al colmado a comprar plátanos y de pronto le vi en el barrio al director Nanni Moretti». El italiano ha estado rodando en San Sebastián buena parte de la siguiente película. Los vecinos de 'el Loco' se han familiarizado con su presencia, pero su 1.95 y su indumentaria negra no pasan desapercibidos.