Decenas de artistas, entre ellos Fermin Muguruza y Kaotiko, rechazan actuar en festivales propiedad del fondo con intereses en Israel KKR

Decenas de artistas, entre ellos Fermin Muguruza y Kaotiko, han anunciado a través de las redes sociales que no actuarán ni ahora ni en un futuro en festivales como el Viña Rock o el Sónar después de que un artículo en El Salto haya destapado que son propiedad del fondo con intereses en Israel KKR. «Agur Viña Rock betiko», apunta Muguruza. También han tomado la decisión bandas como Reincidentes, Porretas o Los de Marras.

«KKR participa en la promoción inmobiliaria de los territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina. Lo hace a través de otro conocido inversor, el grupo alemán Axel Springer, del que KKR es principal inversor desde 2019», reza el escrito compartido por el artista irundarra en su Instagram. Asimismo, en una segunda story se detallan los festivales propiedad de Superstruct: Sónar, Arenal Sound, O Son do Camiño, Brunch Electronic, Morriña Fest, Sonórica Festival, I Love Reggaeton, Madrid Salvaje, Caudal Festm Off-Sónar, Love the Twenties, Love the 90s, Elrow Ibiza Amnesia, Resurrection, Elrow Town, Viña Rock, FIB de Benicàssim, Monegros, Brava Madrid, Interestelar, Festival de Les Arts, Tsunami Sixón o Granada Sound.