Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Logo Patrocinio
El anfiteatro de Miramon ha vivido una fiesta electrónica.

Ver 19 fotos
El anfiteatro de Miramon ha vivido una fiesta electrónica. Gorka Estrada

Dantz Festival transforma Miramon en su templo electrónico pese a la lluvia

El evento ha reunido este viernes a decenas de personas en su primera gran jornada y continuará mañana con nuevas actuaciones desde las 16.00 horas

Iker Elduayen

Iker Elduayen

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Los malos pronósticos climatológicos han amenazado con oscurecer la primera gran noche de ritmos electrónicos, pero nada más lejos de la realidad, aunque sí ... lo han dificultado. Vibrante y eléctrica ha transcurrido este viernes la primera jornada del Dantz Festival. El evento musical, patrocinado por DV, ha despertado a la Donostia que suele dormir y ha elevado al público donostiarra al ritmo de la vibra y del baile ininterrumpido. Tras una semana dedicada a la divulgación, al conocimiento compartido y a la reflexión —con un nutrido programa de actividades, charlas, talleres y mesas redondas—, llegó el momento de convertir la fiesta en espectáculo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El restaurante de San Sebastián que entra por sorpresa en la Guía Michelin: «Si buscas algo diferente, tienes que acercarte»
  2. 2 El anuncio de trabajo que llega a San Sebastián: «Buscamos a personas con calvicie, cojera, falta de dientes o alopecia»
  3. 3

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Bizkaia
  4. 4 Fallece Arantza Arruti, histórica militante abertzale y primera mujer de ETA que fue detenida
  5. 5 El futbolista guipuzcoano que se llevó de fiesta a los jugadores del Athletic Club por su cumpleaños
  6. 6 Rescatan un velero que estaba a la deriva con dos franceses a bordo en la Zurriola
  7. 7

    Hamari Traoré se marcha al Paris FC tras aceptar una oferta por tres temporadas
  8. 8 El extraño fenómeno que ha multiplicado por diez la presencia de pulpos en Reino Unido y está arruinando a los pescadores
  9. 9

    La Real ultima la compra en propiedad de Carlos Soler
  10. 10 Herido grave un motorista tras chocar con un coche en Deba en la N-634

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dantz Festival transforma Miramon en su templo electrónico pese a la lluvia