Dantz Festival: Donostia conecta con la electrónica El evento, que impulsa este género como motor cultural, llega el 29 y 30 de agosto al anfiteatro de Miramon con un cartel «potente y muy diverso»

Iker Elduayen San Sebastián Miércoles, 20 de agosto 2025, 00:15 Comenta Compartir

Donostia bailará de nuevo al ritmo de la vanguardia electrónica con la llegada de Dantz Festival, que celebrará su novena edición los días 29 y 30 de agosto en el anfiteatro de Miramon. Lo que comenzó en 2017 como un proyecto independiente ha evolucionado hasta convertirse en un ecosistema cultural con nombre propio que combina música, patrimonio, formación, pensamiento crítico y creación. Otro año más los ritmos contemporáneos conquistan la ciudad con un cartel «potente y muy diverso» y una filosofía clara: reivindicar la electrónica como una herramienta cultural.

El impulso original lo dio Jokin Telleria, gestor cultural con dos décadas de trayectoria, que detectó un vacío de este género musical en la oferta de la ciudad: «Siempre me ha gustado la electrónica y sentía que en Donostia había un hueco muy grande que había que llenar. Aprovechando una ayuda municipal, tras la capitalidad cultural de 2016, decidí gestar una nueva propuesta», explica. Y así nació el evento, patrocinado por DV, que desde sus inicios ha querido alejarse del cliché de que electrónica y fiesta, pese al imaginario popular, tienen que ir siempre de la mano: «La electrónica no es solo tecno, se puede fusionar y adaptar. Es un lenguaje con una amplitud creativa enorme», subraya.

Ampliar Sama' Abdulhadi y Octave One. DANTZ

La programación de esta novena edición destaca por su diversidad generacional y estilística, algo en lo que el Festival ha trabajado desde el primer momento. El 29 y 30 de agosto actuarán referentes como Octave One (Detroit), Surgeon (Reino Unido) o KiNK (Bulgaria) que compartirán escenario con emergentes como Badman, Celia Carrera o Irune Muguruza, hija de Fermín Muguruza. También regresará a Donostia la palestina Sama' Abdulhadi, que ya estuvo en Dantz en 2018, «que dio un conciertazo» entonces y vuelve ahora convertida en una de las voces más influyentes. «No es fácil cerrar el cartel, es cierto, pero este año hemos conseguido algo equilibrado y coherente, donde cada propuesta tiene sentido», explica el director sobre la apuesta «clara y plural, con artistas que aportan no solo su sonido, sino también su discurso».

Desde el principio, Dantz se propuso abrir la electrónica a un público más amplio y es algo que el evento ha logrado a lo largo de sus nueve años en marcha. No hay más que hacer una panorámica a sus citas: Dantz cuenta con un público muy variado, «aunque es cierto que los jóvenes son mayoría, cada vez más adultos se dejan ver, incluso familias. Queríamos generar puntos de encuentro entre generaciones y lo estamos logrando», celebra Telleria.

La electrónica, como lenguaje sonoro y cultural, permite esos cruces. Precisamente, la línea editorial de este año gira en torno a las «intersecciones» y se materializa en una programación que, además de música, se compone de charlas, talleres y encuentros, que se llevarán a cabo durante la próxima semana. «La electrónica es una intersección de sonidos, y nosotros queremos llevar esa idea más allá de lo musical».

Los datos Viernes, 29: Sama' Abdulhadi, Helena Hauff, Dj Hell, Baldman, Ladrillovitz.

Sábado, 30: Octave One (Live), Surgeon, Kink (Live), Celia Carrera, Koldo Intermusic, Hugo b2b Nelli, Borja S, Irune Muguruza, Zatibi (Live), Obrium b2b Bitter Ama, Rec_Overflow (AvLive).

Horarios: Viernes, de 18.00 a 01.00 horas (apertura de puertas 17.30) y sábado, de 16.00 a 01.00 (apertura de puertas 15.30).

Entradas: Acceso por días o abono para ambos días. Disponible también el bono cuadrilla (6 entradas al precio de 5), para ambos accesos. Venta oficial en la web oficial del festival y en taquillas el mismo día.

Precios: Entrada de día a 38 euros y abono para ambas citas, a 59 euros.

Además de los días de festival, Dantz funciona como plataforma cultural durante todo el año. Una de sus ramas más significativas es Dantz Point, que combina música electrónica con la puesta en valor del patrimonio en Gipuzkoa. «Nos permite trabajar en lugares históricos, además de abrirnos las puertas fuera. Hemos estado en Ámsterdam, Lisboa, Atenas... Y pronto nos vamos a Suecia», explica el director.

Talleres creativos

La formación es otro de sus pilares. A través de Dantz Academy, ofrecen talleres y cursos para todas las edades, desde niños o adolescentes hasta adultos que buscan una vía creativa. También han puesto en marcha el Dantz Network Congress, cuya primera edición se celebró en el Kursaal el pasado marzo, «un punto de encuentro que plantea experiencias entre artistas, gestores y festivales», con la visión de producir cultura contemporánea desde Donostia con vocación internacional. «Hacemos cosas en otros países, pero siempre orgullosos de ser una marca donostiarra, lo llevamos por bandera allá donde vamos».

En un panorama donde muchos eventos musicales desaparecen, Dantz Festival ha sabido resistir y evolucionar. «Hemos cometido errores, claro. Pero también hemos aprendido muchísimo. La clave ha sido escuchar, experimentar y no conformarse nunca», reflexiona Telleria. Y así, tras ediciones digitales y una diversidad de nombres que han pasado por los diferentes escenarios de la capital, llega esta novena edición con un cartel sólido, una comunidad diversa y un proyecto que va más allá de la música. La semana que viene, Donostia volverá a bailar al ritmo de la música electrónica.