Álvaro Cendoya: «Los compositores menos conocidos también merecen ser interpretados» Álvaro Cendoya tiene previsto publicar a finales de año el tercer disco con obras del compositor mexicano Manuel María Ponce. / LUSA Pianista El músico donostiarra está inmerso en el proyecto de publicar ocho discos con obras del autor mexicano Manuel María Ponce ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Domingo, 23 septiembre 2018, 08:38

Profesor de piano en Musikene desde que se creó el Centro Superior de Música del País Vasco en 2001 y secretario académico actual, Álvaro Cendoya compagina la docencia con la investigación y difusión de la música popular vasca, cubana y mexicana, partiendo del repertorio de Tomás Garbizu, Ignacio Cervantes y Manuel María Ponce respectivamente. «Son compositores cuya obra no ha sido grabada previamente», señala. Sus trabajos más recientes se centran en Ponce, y está inmerso en la tarea de grabar ocho discos con el repertorio del músico mejicano. Los dos primeros ya se han publicado, y a finales de año espera grabar el tercero.

- ¿Cómo un pianista donostiarra llega a profundizar tanto en la obra de un compositor mexicano?

- Hasta relativamente tarde, ya a punto de cumplir los cuarenta años, no tomé la decisión de cambiar el repertorio que interpretaba. Hasta entonces trabajaba con obras que estudiaba todo el mundo. Pero no sé por qué, siempre tenía en mente la música popular, me fascinaba esa combinación entre la música folclórica popular y su adaptación seria, por decirlo de alguna manera. Es una música que podría ser improvisada, pero a la vez está escrita. Me puse a buscar músicas que no estuvieran grabadas previamente y Ponce era uno de ellos. La gente conoce su 'Estrellita', pero no mucho más.

- Y usted, ¿conocía su obra?

- No, apenas la conocía, pero contacté con Paolo Mello, un experto y máxima autoridad en Ponce, quien me comentó que había más de 200 obras suyas. Desde entonces, me he empapado sobre él, he leído y oído mucha música mexicana para llegar a entender ese ritmo, que es la base de la música. Requiere de una gran labor de investigación, pero al mismo tiempo reconozco que es algo que me motiva mucho, porque soy de los que piensa que hay que salirse de lo que ya está hecho. Es un tipo de trabajo de investigación que no había hecho antes y ahora estoy muy contento. En el segundo disco, por ejemplo, publicamos dos mazurcas que justo acababan de aparecer.

- Ha publicado dos discos con el repertorio de Ponce, pero tiene idea de grabar otros seis...

- Sí. Presenté el proyecto al sello Naxos, con los que había trabajado en mis dos discos anteriores, y aceptaron enseguida la propuesta. La integral de Ponce que se llevará a cabo en Gran Piano abarca ocho discos. Hablamos de una compañía líder en las principales plataformas de distribución digital, que tiene la mejor red comercial especializada en música clásica en el mundo, toda una garantía. El tercero lo espero grabar a finales de año, y a poder ser en el auditorio de Musikene, ya que cuenta con un telón acústico que lo permite.

- Hace unos años publicó un disco con las danzas cubanas de Ignacio Cervantes y dos discos con obras de Tomás Garbizu. ¿Tiene previsto seguir investigando en el repertorio del compositor vasco?

- Sí, es un autor al que conocí cuando era pequeño, porque fue profesor mío en el Conservatorio, y además solía venir a casa a cenar porque era amigo de mi madre. Guardo vagos recuerdos de él, pero cuando descubrí su música para piano me fascinó. Grabé un disco con su obra, pero ahora reconozco que le dí un enfoque demasiado académico. El segundo lo hice con José Ignacio Ansorena, quien me ayudó a entender los ritmos. Hoy es el día en el que sigo trabajando con Garbizu y uno de mis objetivos es poner en valor a nivel internacional su obra, a poder ser a través del sello Naxos. La música de Garbizu es muy cercana, tenía una forma de componer extraña porque sus obras parece que no están terminadas, por lo que el intérprete puedo aportar algo. Es un compositor que no voy a dejar.

«Sigo trabajando en la música de Tomás Garbizu y me gustaría ponerla en valor a nivel internacional»

«A mis alumnos les digo que investiguen la música, todavía hay muchas obras por descubrir»

- Hoy en día se publican más discos que nunca. ¿Hay mercado para todos?

- Hoy día se oye mucha música, pero a través de las plataformas digitales, y creo que el futuro está ahí. Durante el mes de junio, por ejemplo, el segundo disco de Ponce lo han oído 74.000 personas a través de Spotify. Pero grabar un disco de piano puede costar 10.000 dólares, y para recuperar esa inversión tiene que tener 2,5 millones de bajadas. Esto un gran artista de pop o rock lo puede conseguir fácil, pero en el caso de un sello discográfico que quiera vender música poco conocida, es más complicado por lo que hay que buscar otras financiaciones.

- Estudió en Madrid y Buenos Aires, y vivió en Londres durante trece años. ¿Por qué regresó a San Sebastián?

- En 2001, antes de abrir Musikene, me llamaron para participar en el proyecto y decidí volver. Entonces éramos como una familia, que poco a poco ha ido creciendo. Creo que ahora Musikene se ha convertido en un centro fantástico, con un gran nivel del profesorado, y donde se ha realizado una gran inversión. Yo no estudié piano en ningún conservatorio y es algo que ahora lamento mucho. Aprendí con maestros privados, primero en San Sebastián, luego en Madrid con Manuel Carra y más tarde con Bruno Gelber en Buenos Aires durante tres años. Ahora me doy cuenta de que cuando aprendes solo con un profesor, pasas horas tocando el piano pero no aprendes otras asignaturas que te permiten tener una visión más global de la música. Y eso ahora los alumnos de Musikene sí lo tienen.

- ¿Qué le aporta la enseñanza?

- Yo aprendo mucho de la docencia. Soy de la opinión de que en las clases hay que sugerir cosas, y para sugerirlas hay que demostrarlas al alumno, un proceso complicado. Además, estar en contacto con los jóvenes me mantiene joven, lo disfruto y aprendo de ese proceso. El estudio del piano es muy duro porque hay que pasar muchas horas encerrado practicando.

- ¿Qué les aconseja a sus alumnos?

- Yo siempre les doy un consejo y es que investiguen la música. Tocando la sonata 'Appassionata' de Beethoven no van a conseguir nada. Hoy día, con la gran masificación de artistas que hay, no hay mucho que aportar sobre los grandes compositores. Van a disfrutar mucho más recuperando nuevas obras. Además, creo que los compositores menos conocidos también merecen ser interpretados. Todavía hay mucha música por descubrir.

- Entre la docencia, la investigación y la publicación de discos, ¿le queda tiempo para ofrecer recitales?

- Sí, de hecho me acaban de invitar para ofrecer un recital en México D.F. en el Instituto de Bellas Artes, donde interpretaré el repertorio de los dos discos anteriores de Ponce y algunas obras que se incluirán en el siguiente. Es una invitación que me satisface mucho, porque supone un reconocimiento a toda la labor que estoy realizando sobre este autor, y que me anima a seguir trabajando. Además, el poder combinar las tres cosas, los conciertos, la docencia y la publicación de discos, es una sensación muy buena para mi. Por eso puedo decir que ahora estoy en el mejor momento musical de mi vida.

- ¿Algún sueño por cumplir?

- Seguir disfrutando de la música. Además, ahora me siento más animado y me apetece más tocar.