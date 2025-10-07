Trece conciertos y treinta estrenos en el Circuito de Música Contemporánea de Musikagileak

Fiel a su compromiso con la creación actual y la difusión del trabajo de compositores vascos y navarros, Musikagileak (la Asociación Vasco-Navarra de Compositores) ... organiza una nueva edición del Circuito de Música Contemporánea. En esta 16 edición, el certamen programará 13 conciertos en las tres capitales vascas entre octubre y marzo, con programas que incluirán tanto propuestas de creadores internacionales como locales. El circuito también acogerá la segunda parte del curso de composición Musikagileak, impartido por José Manuel López López, y la jornada musi-meet impulsado por Musika Bulegoa, que tendrá lugar el 13 de diciembre en el museo San Telmo, y donde se abordará el futuro de la música contermporánea.

Los detalles del circuito se han presentado este martes en la sede de Musikene, en una acto en el que han intervenido Jon Esnaola, miembro de la junta directiva de Musikagileak; Miren Iñarga, directora de Musikene; Isaac Palencia, director de Promoción Cultural y Juventud de la Diputación; Arkaitz Olea, responsable de Mediación del Museo San Telmo; e Iker Durana Fernández de Retana, de Musika Bulegoa.

Formaciones vascas como la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, la Banda Municipal de Música de Vitoria o el coro Suhar serán algunos de los protagonistas del circuito junto a solistas y ensembles internacionales. Aquí cabe destacar a la violinsita sueca Karin Hellqvist, el saxofonista estadounidense Don Paul-Kahl o el Ensemble PTYX de Francia. También participarán agrupaciones y solistas de prestigio estatal como Vertixe Sonora, Syntagma Piano Duo, Sauti Duo, el cuarteto 4Sonora, Ensemble Sinkro o Roberto Casado y Joseba Torre.

Los conciertos programados presentarán un programa variado, que incluirá el estreno absoluto de 30 composiciones, en su mayoría creadas por compositores vascos. Entre estos estrenos se encuentran creaciones de Sofía Martínez, Javier Jacinto, Mikel Chamizo, Nuria López García, Johan de Meij, Francisco Domínguez y Bretrand Chavarría-Aldrete, además de las obras que presentarán los jóvenes compositores que participan en el curso de composición contemporánea de Musikagileak.

Tal y como destacaron en la presentación, este cirucuito permite acercar al público «propuestas innovadoras y diferentes que aúnan la programación de compositores vascos noveles con compositores vascos consagrados», destacó Miren Iñarga y añadió que este tipo de iniciativas ayudan a «cuidar el patrimonio del futuro, porque si no programamos ahora a los compostiores noveles en un futuro no tendremos un pasado al que referirnos».

Trece conciertos

El circuito arrancó el pasado mes de septiembre con el concierto que ofreción Bilbao Orquesta Sinfónica en el teatro Campos Eliseos de Bilbao, y tendrá continuidad este fin de semana con el recital que ofreceran el flautista Roberto Casado y el compositor y especialistas en electrónica Joseba Torre el sábado en Bilbao y el domingo en Vitoria.

Musikene, el Museo San Telmo y la sala Club del Victoria Eugenia serán los tres escenarios guipuzcoanos del certamen. El primer concierto tendrá lugar en Musikene el 17 de octubre con Ensemble Sinkro. El cuarteto interpretará las obras creadas durante el curso de composición contemporánea. Otro cuarteto, en esta ocasión los franceses de Ensemble PTYX actuará el 19 de noviembre en la sala Club.

Tres serán las citas que acoja el Museo San Telmo. El primero el 8 de noviembre, de la mano del saxofonista Don Paul-Kahl, quien interpretará obras de Ramón Lazkano, María Eugenia Luc, Stratis Minakakis y Gabriel Erkoreka. El día 23 el turno será para el coro Suhar, que presentará un recorrido por la riqueza y la diversidad de la música coral contemporánea. Y el 13 de diciembre el prestigioso ensemble gallego Vertixe Sonora protagonizará el concierto temático del Museo San Telmo, con el estreno absoluto de la obra 'Memoria Sonans, harriak dardaraz', compuesta por Francisco Domiínguez y encargada por Musikagileak, que incorpora electrónica en vivo.

La programación del circuito se completa con los tres recitales que acogerá Musikene de la mano de Syntagma Piano Duo (27 de noviembre), Sauti Duo (2 de diciembre) y 4 Sonora (15 de marzo), y los dos concierto que tendrán lugar en Vitoria de la mano de la Banda Municipal de Música de Vitoria y la violinista Karin Hellqvist.