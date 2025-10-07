Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Al menos tres heridos tras el derrumbe del forjado de un edificio en obras en Madrid
Logo Patrocinio
Representantes de las entidades organizadoras del circuito, durante la presentación de este martes en Musikene. José Mari López

Trece conciertos y treinta estrenos en el Circuito de Música Contemporánea de Musikagileak

Entre octubre y marzo las tres capitales vascas acogerán conciertos que acercarán creaciones de compositores noveles vascos

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Martes, 7 de octubre 2025, 13:24

Comenta

Fiel a su compromiso con la creación actual y la difusión del trabajo de compositores vascos y navarros, Musikagileak (la Asociación Vasco-Navarra de Compositores) ... organiza una nueva edición del Circuito de Música Contemporánea. En esta 16 edición, el certamen programará 13 conciertos en las tres capitales vascas entre octubre y marzo, con programas que incluirán tanto propuestas de creadores internacionales como locales. El circuito también acogerá la segunda parte del curso de composición Musikagileak, impartido por José Manuel López López, y la jornada musi-meet impulsado por Musika Bulegoa, que tendrá lugar el 13 de diciembre en el museo San Telmo, y donde se abordará el futuro de la música contermporánea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de agricultores que arrasa con sus patatas a cuarenta céntimos el kilo: «Vendemos 25 toneladas al día»
  2. 2 El incendio de un remolque en la AP-8 en Deba obligó a regular el tráfico durante doce horas
  3. 3

    El nuevo proyecto de Sergio tiene una bola extra
  4. 4

    Euskadi aumenta un 10% las ayudas a la conciliación y beneficiará a las familias monoparentales
  5. 5

    Ni residuos ni incivismo, los sacos de arena que protegen el pecio de Ondarreta asoman
  6. 6 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  7. 7 «Estamos desconcertados y sorprendidos con lo sucedido»
  8. 8 Confirman la presencia del raro cachalote enano en aguas vascas y horas después aparece varado en Zarautz
  9. 9 La nao Santa María llega por primera vez a San Sebastián este martes: «Embarca en la historia»
  10. 10 Un americano sorprendido con el pintxo-pote de San Sebastián: «Estoy flipando con la gente que hay por la calle»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Trece conciertos y treinta estrenos en el Circuito de Música Contemporánea de Musikagileak

Trece conciertos y treinta estrenos en el Circuito de Música Contemporánea de Musikagileak