Olatz Salvador ha actuado este sábado en la comparsa Txinparta.

Olatz Salvador ha actuado este sábado en la comparsa Txinparta. Maika Salguero

Cientos de personas arropan a Olatz Salvador en las txosnas una semana después de su concierto cancelado

La cantautora agradece a Rozalén su apoyo tras la polémica por la cancelación de su espectáculo el primer día de Aste Nagusia

Iñigo Fernández de Lucio

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:19

«Hoy sí». Una semana después, Olatz Salvador ha podido finalmente actuar en Aste Nagusia. Lo ha hecho a la hora del vermú en la ... zona de txosnas, en un discreto escenario ubicado en la comparsa Txinparta, arropada por cientos de personas que se agolpaban en el reducido espacio. La cantautora se ha llevado varias ovaciones tras una semana marcada por la polémica.

