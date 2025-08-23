Cientos de personas arropan a Olatz Salvador en las txosnas una semana después de su concierto cancelado

«Hoy sí». Una semana después, Olatz Salvador ha podido finalmente actuar en Aste Nagusia. Lo ha hecho a la hora del vermú en la ... zona de txosnas, en un discreto escenario ubicado en la comparsa Txinparta, arropada por cientos de personas que se agolpaban en el reducido espacio. La cantautora se ha llevado varias ovaciones tras una semana marcada por la polémica.

Salvador debía haber actuado en la primera noche de fiestas, compartiendo escenario con Kai Nakai y Maren, pero su espectáculo fue cancelado porque la empresa encargada del montaje no finalizó el trabajo a tiempo, algo por lo que el Consistorio estudia si aplicar sanciones. Las tres artistas publicaron unos días después un duro comunicado en el que denunciaron presiones del Ayuntamiento para no hacer público su enfado con lo sucedido. Afirmaron sentirse «ninguneadas». El alcalde negó tajantemente las acusaciones.

Siete días después del fallido concierto, Salvador ha podido redimirse. El público, mucho menos numeroso del que habría acudido a Abandoibarra, le ha trasladado su cariño. Algo que ella ha agradecido, así como la «oportunidad» de tocar en el recinto festivo.

En el concierto, que ha durado algo menos de una hora, la cantautora ha tocado algunos de sus temas más conocidos, como 'Korapilatzen', coreada por cientos de gargantas. También ha sido especial 'Ahots hari', que grabó con Rozalén, artista a la que ha agradecido el apoyo mostrado durante esta semana, tanto en redes sociales como en público. De hecho, la cantante albaceteña iba a acudir al concierto de este sábado pero estaba enferma, según ha desvelado Salvador. Rozalén «ha sido muy importante a la hora de dar el paso de contarlo todo», ha dicho la cantautora, que ha pedido «no quedarse callados».

Durante el concierto, Salvador también ha denunciado el «genocidio» en Gaza y ha hecho un llamamiento a «respaldar» los locales que promueven la cultura vasca, como Bira y Sinsorga, ambos ubicados en el Casco Viejo de Bilbao.