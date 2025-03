Este es el cartel completo del BBK Live 2025

E.C. Jueves, 20 de marzo 2025, 12:48 Compartir

El BBK Live ha dado a conocer su cartel completo para la edición del festival de 2025. Entre los artistas principales estarán Pulp, Raye, Bad Gyal, Kylie Minogue, Nathy Peluso y Carolina Durante, entre otros. También se conoce las actuaciones del Basoa, Lasai y Gorria.

Este es el cartel al completo:

Jueves 10 de julio

PULP

BICEP present CHROMASED • KAYTRANADA • MICHAEL KIWANUKA

CAZRIEL & PACO AMOROSO • JAPANESE BREAKFAST • JUDELINE CALA VENTO • ENGLISH TEACHER • HINDS • HOFE • MARIA ARNAL • PABLOPABLO • WUNDERHORSE EIDER • MIRUA • TATTA & DENSO

BASOA: CARISTA • CC:DISCO! • FAFI ABDEL NOUR • PÉPE • TIGA B2B CORA NOVOA

LASAI: curated by OLIVIA presenta 'texta pes'

GORRIA presented by NITIDO: MANUKA HONEY + MERCA BAE

Viernes 11 de julio

RAYE • BAD GYAL

AMAIA • AMYL AND THE SNIFFERS • POLO & PAN • ORBITAL

BAIUCA • JALEN NGONDA • JESSICA PRATT • OBONGJAYAR • RUSOWSKY

ABHIR • CARLOS ARES • JULIETA • SOFIE ROVER - SAL DEL COCHE • XSAKARA

BASOA: OCTO OCTA • S-CANDALO • VERRACO • XAMANA JONES & SPECIAL SECRET GUEST

LASAI: DANIEL KELSAN • MATTIAS EL MANSOURI • MOOPIE • POPULOUS • TONI BASS

GORRIA presented by JUGO3000: DRUMMIE + KINARA + NUSAR3000

Sábado 12 de julio

KYLIE MINOGUE

DAMIANO DAVID • NATHY PELUSO • CAROLINA DURANTE

THE BLESSED MADONNA presents WE STILL BELIEVE • L'IMPERATRICE • SIDONIE • SPARKS

ALICE PHOEBE LOU • FAT DOG • HEARTWORMS • HIDROGENESSE «ASÍSE BAILA EL SIGLO X» MAKAYA MCCRAVEN • VIVA BELGRADO • AMATEUR • JANUS LESTER • MALKO

BASOA: AVALON EMERSON • JENNIFER LOVELESS • PEARSON SOUND • OMA TOTEM • ROMAN FLÜGEL

LASAI: curated by VLADIMIR IVKOVIC

GORRIA presented by ENIGMA: FUKCNORMAL + MINA GALÁN + OLVIDO

