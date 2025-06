Bruce Springsteen tiene ya listo un nuevo disco grabado en solitario

En plena avalancha de noticias y lanzamientos de viejos temas extraídos de lo será 'Tracks 2', que reúne siete discos de descartes y rarezas grabados ... en las últimas décadas, Bruce Springsteen anunció ayer en una entrevista con la revista Rolling Stones que ya tiene listo un nuevo disco. El músico, que se explaya en la entrevista sobre el proceso de selección de temas para los conciertos, sobre la película centrada en su época de la grabación de 'Nebraska' y sobre el propio 'Tracks 2', apenasse presta a hablar sobre esta nueva grabación que ha registrado en solitario, sin la participación de The E Street Band.

– Sí, tengo acabado un disco.

– ¿Con The E Street Band o en solitario?

– Es una grabación en solitario.

–¿Hay algo que pueda decir sobre el disco?

– No.

– ¿Cree que se publicará el año que viene?

– Imagino que saldrá en algún momento de 2026.

Y hasta ahí, aunque no resulta difícil imaginar que, si se trata de material nuevo, los desvelos de Springsteen frente a los desmanes de la Administración Trump pueden haber servido de inspiración y ser el eje central de las canciones que conformen el disco.

Mientras, el músico continúa con la gira europea que le ha traído a Donostia. El miércoles miles de personas abarrotaron el Deutsche Bank Park de Frankfurt. El Frankfurter Allgemeine destaca en su crónica del concierto del miércoles el «gospel dulce y el rock duro» de las canciones del 'Boss', que durante su actuación en Alemania acompañó con discursos «a favor de la democracia y por los oprimidos». Es la primera actuación de Springsteen en la ciudad germana desde hace más de diez años. Y los cronistas locales la han comparado con un oficio religioso.

'Trapped', la novedad

En redes sociales, fans compartieron fotografías y vídeos de toda la actuación y un estadio a rebosar. Springsteen abrió ayer el concierto con 'No Surrender', agarrando así la completa atención de los allí presentes. Continuó con 'Land of Hopes and Dreams', nombre que también lleva la gira y que llega este fin de semana a Donostia. Como novedad de la gira, el músico interpretó 'Trapped', un tema de Jimmy Cliff que Springsteen ha venido incluyendo ocasionalmente en su repertorio desde los años ochenta.

El Frankfurter Allgemeine menciona en sus crónicas que la elección de canciones de Springsteen son una «advertencia política». «Para Springsteen, la 'Land of Hopes and Dreams' ('la Tierra de la Esperanza y los Sueños'), su patria estadounidense, ha sido víctima de un gobierno autocrático y corrupto. El pueblo estaba dispuesto a creer a un 'Rainmaker' ('Hacedor de lluvia'), que aún hoy les promete el azul del cielo gris», en una alusión velada a Trump.

A pesar de los solemnes mensajes que compartió ayer el artista de New Jersey, en ningún momento dejó de lado la música y el espectáculo. El concierto se convirtió en un «colorido teatro», en el que la E Street Band, mantuvo la energía durante las tres horas que duró el show.