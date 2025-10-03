Bolo-Bolo Weekend, el festival que apuesta por el directo y lo alternativo

Donostia ya tiene plan este fin de semana. Uno con guitarras, sintetizadores, sudor, distorsión y mucha intención. Se llama Bolo-Bolo Weekend y es el ... nuevo microfestival ideado por Bloody Mary, la tienda de discos y promotora irunesa que celebra 35 años de dedicación musical. Entre este viernes y sábado, Intxaurrondo Kultur Etxea acogerá un cartel que desafía el algoritmo de los festivales masivos con una docena de bandas que representan lo más fresco y ruidoso del rock alternativo, el post-punk y la electrónica.

Artistas:

Viernes Adiós Amores, Aiko, Grande Amore, Honeyglaze, Lukiek y Zeba. Sábado: Dame Area, Indabe, Kotoi, Mikosis y Silitia.

Entradas: 30€ y abonos a 40€

Nada de solapes. Nada de colas eternas ni de pulseras VIP. Con la premisa de que aquí lo que importa es la música como experiencia compartida, el directo funciona como lugar de encuentro. Una única sala, un solo escenario y un espacio pensado para escuchar, mirar, bailar... o simplemente estar. Todo bajo la estética colorista e inquieta de la artista alavesa Raisa Álava, encargada de diseñar la imagen del festival. «¡Ya está bien de tanto macrofestival, viva los microfestivales!», claman desde la organización del evento. «Bolo-Bolo es el templo de esa gran fiesta que llevamos imaginando años».

Artistas eclécticos

El primer disparo sonará este viernes a las 19.00 horas con la apertura de Adiós Amores, en un cóctel inconfundible de yeyé, psicodelia, cumbia y copla que suena a otra época sin dejar de ser actual. Les seguirán los deslenguados Aiko con su pop eléctrico. Los gallegos Grande Amore; los introspectivos británicos Honeyglaze; los mungiarras Lukiek y Zeba, desde Donostia, dispuestos a dinamitar etiquetas entre grunge, autotune y garage, completan la oferta del primer día.

Mañana abrirá el indie pop de Airu que sonarán tras el techno hipnótico de Dame Area. Llegarán después los Indabe –prometedora promesa del pop donostiarra–; el dúo Kotoi; Mikosis, directamente desde Gernika con su muro de sonido post-punk; y Silitia, fusionando funk, electrónica y art rock en su creación propia de «brioche pop».

Más allá del cartel, el microfestival llega como respuesta al modelo agotado del macrofestival. Reivindica la cultura de sala, el cuidado al público, los precios justos, el entorno sostenible y la creación de comunidad a través del directo. Además de los conciertos, habrá espacio para comer, beber y descubrir. Sin postureo ni artificio. Solo bandas, escenario y ese zumbido feliz en los oídos con el que se sale de los buenos conciertos.